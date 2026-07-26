„Nu voi tăcea!” Premierul britanic, gata să îl confrunte pe Trump

În primul său interviu major acordat BBC după preluarea mandatului, Burnham a subliniat că este pregătit să „îl contrazică” pe liderul american atunci când situația o impune.

Deși a descris primul schimb de opinii cu Trump drept „foarte cordial” și l-a caracterizat pe acesta ca fiind „cald”, premierul britanic a evitat să confirme dacă are încredere în președintele SUA. Răspunsul său a reflectat mai degrabă incertitudinea geopolitică actuală: „Este o lume în schimbare și trebuie să judeci lucrurile pe măsură ce evoluează”.

Relația SUA–Marea Britanie, între diplomație și pragmatism

Declarațiile lui Burnham indică o abordare pragmatică, centrată pe interesul național. Liderul britanic a precizat că nu poate exclude diferențe de opinie cu Washingtonul, subliniind că rolul său este să ia decizii „corecte pentru Marea Britanie”.

Această poziție vine într-un context internațional tensionat, în care relațiile transatlantice sunt testate de conflicte și decizii controversate. Burnham a admis că a avut „îngrijorări” legate de implicarea SUA în conflictul cu Iranul, sugerând că nu va ezita să își exprime public dezacordul atunci când consideră necesar.

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Apărarea și economia, priorități fără termene clare

Un alt punct sensibil rămâne bugetul pentru apărare. Burnham a evitat să ofere un calendar concret pentru atingerea pragului de 3% din PIB, o țintă considerată crucială pentru securitatea națională.

Premierul a explicat că prioritatea imediată este identificarea resurselor necesare pentru finanțarea planului de investiții în apărare. Această poziție vine după ce fostul cancelar John Healey a avertizat că lipsa unui angajament ferm până în 2030 ar putea pune în pericol siguranța țării.

Burnham pare să adopte o strategie graduală, afirmând că guvernul va „găsi calea potrivită” pentru a crește cheltuielile, fără a se angaja într-un termen fix.

Fără alegeri anticipate: stabilitatea, obiectivul principal

În plan intern, premierul britanic a exclus categoric posibilitatea unor alegeri anticipate înainte de 2029. Decizia reflectă dorința de stabilitate într-o perioadă marcată de incertitudini economice și politice.

Burnham a transmis că prioritatea sa este „să readucă țara acolo unde ar trebui să fie”, mizând pe reconectarea cu cetățenii și pe politici orientate către nevoile reale ale societății.

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