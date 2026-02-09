Momente critice pentru Lindsey Vonn: intervenții chirurgicale de urgență după o căzătură violentă pe pârtie

Accident dramatic pe pârtie: Lindsey Vonn a suferit două operații după o fractură gravă la picior

Lindsey Vonn a suferit o accidentare serioasă la aproximativ 13 secunde de la startul manșei finale de coborâre, în timp ce încerca să își îndeplinească ambițiosul obiectiv: un nou medalion olimpic, în ciuda problemelor medicale majore, potrivit CNN.

Sportiva schia cu genunchiul stâng afectat de o ruptură completă a ligamentului încrucișat anterior (ACL), ceea ce a făcut ca riscul unei accidentări grave să fie extrem de ridicat. Căzătura violentă i-a provocat o fractură severă la picior, necesitând intervenție medicală imediată.

Transportată de urgență cu elicopterul la spital

După accident, Vonn a fost preluată de urgență cu elicopterul și transportată la Spitalul Ca’ Foncello din Treviso, situat la aproximativ 130 de kilometri de Cortina d’Ampezzo. Aici, ea a fost supusă la două operații complexe menite să stabilizeze fractura și să prevină complicațiile.

Intervențiile chirurgicale au fost realizate de o echipă mixtă de chirurgi ortopezi și plasticieni, unitatea medicală fiind aleasă special pentru dotările sale avansate și pentru existența unui departament de neurochirurgie, considerat esențial în evaluarea completă a stării sportivei.

Starea campioanei: stabilă, dar recuperarea va fi lungă

Federația americană de schi și snowboard (US Ski and Snowboard) a anunțat pe platforma X că Lindsey Vonn se află în „stare stabilă” după intervențiile chirurgicale. Urmează o perioadă dificilă de recuperare, iar revenirea pe pârtie rămâne, pentru moment, sub semnul întrebării.

Accidentarea vine într-un moment critic al carierei, în care Vonn încerca o revenire spectaculoasă în elita schiului mondial, în ciuda numeroaselor probleme fizice acumulate de-a lungul anilor.