Pe cine iubește Lando Norris, noul campion mondial de Formula 1

Magui Corceiro are 23 de ani și a fost văzută adesea alături de pilotului britanic, deși cei doi nu au coonfirmat oficial relația.​

Și-a făcut apariția frecvent în boxa McLaren și la evenimentele Formulei 1. În weekendul de la Abu Dhabi, ea a fost alături de Lando Norris în momentul victoriei, acesta cucerind pentru prima oară titlul mondal. Cei doi au fost văzuți sărutându-se cu pasiune după ce pilotul a terminat cursa.

Cine este Maqui Corceiro

Născută în Santarém, Portugalia, Magui Corceiro are peste 2,3 milioane de urmăritori pe Instagram și 800.000 de fani pe TikTok. A jucat în seriale populare din Spania și Portugalia, printre care „Citas Barcelona”, și a fost inclusă pe lista Forbes 30 under 30 din Portugalia, în 2025.

De asemenea, este coproprietară a unei companii de costume de baie, Missus, și a colaborat cu branduri importante, precum Intimissimi.​

Anterior, Magui a avut o relație cu fotbalistul Joao Felix iar după despărțirea de acesta s-a apropriat de Lando Norris.

Magui Corceiro este numită WAG în presa internațională, termen folosit pentru soțiile și iubitele sportivilor, potrivit a1.ro.

