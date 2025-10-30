Real Madrid și promotorii Superligii Europene cer peste 4 miliarde de euro despăgubiri de la UEFA

Real Madrid și A22 Sports Management, compania care a promovat proiectul controversatei Superligi Europene, vor cere peste 4 miliarde de euro despăgubiri de la UEFA, potrivit unei surse apropiate cazului, citate de AFP.

Cei doi reclamanți susțin că UEFA a abuzat de poziția sa dominantă în fotbalul european și a împiedicat în mod ilegal lansarea competiției private, concepută ca o alternativă la actualele competiții continentale.

Proiectul Superligii, anunțat în 2021 de 12 cluburi de top, printre care Real Madrid, FC Barcelona și Juventus, s-a prăbușit la scurt timp după lansare, în urma presiunilor uriașe din partea UEFA, a federațiilor naționale, guvernelor și suporterilor.

Deși majoritatea cluburilor s-au retras, Real Madrid și Barcelona au continuat să susțină inițiativa, considerând că UEFA acționează ca un monopol.

În decembrie 2023, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că UEFA și FIFA nu pot bloca proiecte concurente fără un cadru transparent și obiectiv de autorizare.

