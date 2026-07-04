Recordul legendarului Ilie Dobre, imposibil de egalat: „Va rămâne pentru istorie”

Invitat la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, acesta a vorbit și despre filosofia sa de comentariu, explicând de ce a refuzat întotdeauna să transmită meciuri din studio și de ce a preferat să comenteze singur aproape 2.000 de partide.

Ilie Dobre a povestit că și-a dorit toată viața să depășească pragul de 40 de secunde fără respirație în timpul comentării unui gol și că a reușit această performanță abia după vârsta de 72 de ani, la scurt timp după ce a trecut printr-un episod grav de sănătate.

„Toată viața m-am chinuit și am vrut să ating borna de 40 de secunde, fără respirație, la un gol. Nu am izbutit. Și iată că acum, când am trecut de 72 de ani, după ce am trecut și prin moarte, fiindcă era pe ce să îmi pierd viața în decembrie anul trecut, iată că reușesc acest fabulos record de peste 42 de secunde”, a declarat comentatorul.

Acesta este convins că performanța sa va rămâne unică în istoria comentariului sportiv.

„Mă bucur că am reușit această izbândă, fiindcă nu numai că este de-a dreptul uluitoare, dar va rămâne pentru istorie. Eu cred că acest record, ca și celălalt record mondial de 27 de secunde fără respirație, nu va mai fi atins vreodată de cineva. De fapt, nu mi-a atins nimeni nici măcar primul record”, a afirmat Ilie Dobre.

Comentatorul a respins și ideea că și-ar fi construit stilul inspirându-se de la jurnaliștii sud-americani.

„Toată lumea a zis că eu am imitat pe sud-americani. Eroare! Nu am imitat pe nimeni, am stilul meu. Am fost în America de Sud și am ascultat transmisiunile de radio și televiziune din aproape toate țările”, a spus el.

Potrivit lui Ilie Dobre, primul record mondial pe care l-a doborât aparținea unui comentator argentinian, care reușise să prelungească strigătul de „gol” timp de 19 secunde. El spune că a depășit pentru prima dată această performanță în 2011, la meciul dintre Gaz Metan Mediaș și KuPS Kuopio, din cupele europene.

În cadrul aceluiași podcast, Ilie Dobre a explicat și de ce nu a acceptat niciodată să comenteze partide din studio, considerând că un comentator radio trebuie să fie prezent pe stadion pentru a reda fidel ceea ce se întâmplă pe teren.

„Eu întotdeauna am respectat adevărul de pe teren. Comentatorul de radio trebuie să-l facă pe cel care îl ascultă să vadă meciul”, a declarat acesta.

El spune că nu a fost niciodată de acord cu transmisiunile realizate din studiouri.

„Eu întotdeauna am comentat numai de pe teren. Nu accept comentariul din studio”, a afirmat Dobre.

Totodată, comentatorul a explicat de ce a preferat să lucreze singur de-a lungul carierei.

„Dacă aș comenta cu altcineva, probabil că m-ar trage în jos. Fiindcă eu trebuie să fiu atent și la mine și la ce spune el”, a spus acesta, adăugând că un al doilea comentator îi putea afecta concentrarea și atenția asupra jocului.

În opinia sa, rolul principal al unui comentator radio este să urmărească permanent circulația mingii și să descrie cât mai fidel ceea ce se întâmplă pe teren, fără a încărca inutil transmisiunea cu informații care pot distrage atenția ascultătorilor.

Ilie Dobre a povestit și cum a început pasiunea sa pentru comentariul sportiv. Copil fiind, într-un sat din județul Vâlcea unde nu exista electricitate, asculta transmisiunile sportive la radioul unui vecin.

„Acolo am ascultat eu prima transmisiune efectuată de maestrul Ion Ghițulescu. Și mi-a plăcut așa de tare încât am spus că în viață, eram în clasa a treia, voi fi comentator de fotbal la Radio România”, și-a amintit Ilie Dobre, potrivit Mediafax.