Rocadă la Dinamo: Dan Gătăianțu devine șeful Consiliului de Administrație

Andrei Nicolescu nu mai este președintele Consiliului de Administrație al SC Dinamo 1948 SA, funcție pe care a ocupat-o după ieșirea clubului din insolvență. În locul său a fost instalat Dan Gătăianțu, director financiar al clubului.

Schimbarea reiese din documentele oficiale ale societății, chiar dacă pe site-ul clubului Andrei Nicolescu figurează în continuare în această poziție. Potrivit actelor, consultate de Prosport, Dan Gătăianțu semnează convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 30 aprilie în calitate de „Președintele Consiliului de Administrație”, ceea ce confirmă modificarea din structura de conducere.

Mutarea ar fi fost decisă în cadrul Consiliului de Administrație, singurul for care poate opera o astfel de schimbare. Până la această rocada, Gătăianțu ocupa funcția de vicepreședinte al CA, poziție care ar fi fost preluată între timp de Andrei Nicolescu.

Dincolo de schimbarea propriu-zisă, mutarea poate fi interpretată și ca un posibil semnal pentru un plan mai amplu pregătit în culisele clubului. Este vorba despre o eventuală cooptare a Clubului Sportiv Dinamo în structura SC Dinamo 1948 SA. În acest scenariu, schimbarea lui Nicolescu din fruntea CA ar putea reprezenta o etapă de tranziție.

CS Dinamo ar fi solicitat, potrivit Prosport, pentru a intra în acționariatul clubului din Superliga, un pachet de 15% din acțiuni. De asemenea, clubul sportiv ar fi cerut și funcția de președinte al Consiliului de Administrație, poziție care, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, i-ar putea reveni în viitor lui Ionuț Lupescu. Deocamdată, însă, acest scenariu rămâne la nivel de intenție, în condițiile în care reprezentanții SC Dinamo 1948 SA ar fi transmis de aproape șase luni o scrisoare de intenție către Ministerul Afacerilor Interne, fără a primi un răspuns.

Un alt detaliu important în acest context este protocolul încheiat în februarie 2023 între Asociația Peluza Cătălin Hîldan și Red&White, prin care fanii-acționari au cedat 8% către acționarul majoritar, cu scopul declarat ca aceste acțiuni să ajungă, ulterior, la CS Dinamo.

Pe 30 aprilie este programată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Dinamo 1948 SA, iar pe ordinea de zi figurează patru puncte: prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul 2025, discutarea raportului privind activitatea societății, aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul următor, precum și un punct rezervat diverselor.

Consiliul de Administrație al SC Dinamo 1948 SA este format, în prezent, din Andrei Nicolescu, Dan Gătăianțu, Gelu Sulugiuc, Costin Stoltz și Elyass Bucurică.

