Sabrina Voinea a ajuns de urgență la spital. Ce spune mama gimnastei

Ea a ajuns la Spitalul de Urgență Floreasca cu dureri mari în zona abdominală, iar după primul set de analize, medicii au luat decizia de a o opera. Sportiva suferea de o apendicită acută.

Astăzi, mama sportivei a publicat, pe Facebook, o postare în care spune că fiica ei se simte bine.

„Sabrina azi noapte a fost operată de apendicita acuta,acum este bine. Suntem lângă tine iubita noastră.

Multumesc mult colectivului medical Floreasca, d-nului Bellu și Razvan Spirescu! Insanatosire grabnică scumpa noastră. Doamne ajuta!”, a scris Camelia Voinea pe Facebook, însoțită de o fotografie cu gimnasta pe patul de spital.