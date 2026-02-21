x close
Sabrina Voinea a ajuns de urgență la spital. Ce spune mama gimnastei

de Redacția Jurnalul    |    21 Feb 2026   •   14:30
Sursa foto: Facebook/Sabrina Voinea a fost operată de apendicită.

Sabrina Voinea a fost operată de urgență de apendicită, vineri noapte. Sportiva de 18 ani se află în stare bună, informează mama sa, într-un mesaj pe Facebook.

Ea a ajuns la Spitalul de Urgență Floreasca cu dureri mari în zona abdominală, iar după primul set de analize, medicii au luat decizia de a o opera. Sportiva suferea de o apendicită acută.

Astăzi, mama sportivei a publicat, pe Facebook, o postare în care spune că fiica ei se simte bine.

„Sabrina azi noapte a fost operată de apendicita acuta,acum este bine. Suntem lângă tine iubita noastră.

Multumesc mult colectivului medical Floreasca, d-nului Bellu și Razvan Spirescu! Insanatosire grabnică scumpa noastră. Doamne ajuta!”, a scris Camelia Voinea pe Facebook, însoțită de o fotografie cu gimnasta pe patul de spital.

 

Subiecte în articol: Sabrina Voinea apendicita
