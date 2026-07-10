Show total în finala Cupei Mondiale 2026. Justin Bieber, Madonna, Shakira și BTS, pe aceeași scenă

Evenimentul va avea loc pe 19 iulie, la finala găzduită de New York, iar recitalul va dura aproximativ 11 minute.

FIFA organizează primul show de la pauza finalei Campionatului Mondial

Pentru prima dată în istoria competiției, FIFA introduce un spectacol muzical în pauza finalei, după modelul Super Bowl-ului american, scrie BBC.

Pe lângă Justin Bieber, pe scenă vor urca Madonna, Shakira, BTS, artistul nigerian Burna Boy, dirijorul Gustavo Dudamel, corul PS22 Chorus, alături de membrii trupei Coldplay, dar și personajele din Sesame Street.

Evenimentul are și o componentă caritabilă, susținând FIFA Global Citizen Education Fund, un program care își propune să strângă 100 de milioane de dolari pentru proiecte educaționale dedicate copiilor din întreaga lume.

„Cupa Mondială FIFA reunește lumea într-un mod în care nimic altceva nu o poate face”, a declarat Justin Bieber.

Justin Bieber revine pe marile scene

Participarea la finala Cupei Mondiale marchează o nouă apariție importantă pentru artistul canadian, după revenirea sa pe scenă la festivalul Coachella 2026, unde a susținut cel mai mare concert al său din ultimii patru ani.

Bieber și-a întrerupt în 2022 turneul mondial Justice din cauza problemelor de sănătate, iar recitalul de la Coachella a fost primit cu entuziasm de fani. Artistul a interpretat hituri precum Baby, Never Say Never, One Time și Beauty and the Beat, într-un spectacol încărcat de nostalgie.

Chris Martin coordonează spectacolul

Show-ul de la pauza finalei a fost conceput de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, și face parte din parteneriatul dintre FIFA și organizația Global Citizen.

Pe scenă vor reveni și Shakira și Burna Boy, care au participat și la ceremonia de deschidere a turneului organizat în Statele Unite, Canada și Mexic.

Piesa lor, „Dai Dai”, a devenit unul dintre imnurile neoficiale ale competiției și s-a aflat în topurile muzicale încă de la startul Campionatului Mondial, pe 11 iunie.

Cupa Mondială 2026 se apropie de final

Ediția din 2026 este cea mai mare din istoria competiției, cu 48 de echipe participante și meciuri disputate în trei țări gazdă: Statele Unite, Canada și Mexic.

În competiție au mai rămas opt echipe, iar sferturile de finală programează duelurile:

Franța – Maroc

Spania – Belgia

Norvegia – Anglia

Argentina – Elveția

În clasamentul golgheterilor conduce Lionel Messi, cu opt goluri, fiind urmat de Kylian Mbappé și Erling Haaland, fiecare cu șapte reușite. Harry Kane completează topul, cu șase goluri.

Finala Cupei Mondiale 2026 promite astfel nu doar un spectacol fotbalistic de excepție, ci și unul dintre cele mai impresionante show-uri muzicale organizate vreodată în cadrul unei competiții FIFA.