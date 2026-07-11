Imaginea zilei de la Wimbledon 2026: Simona Halep, lângă Prințesa de Wales și marile legende ale tenisului. Cine a însoțit-o pe campioana României

Campioana României din 2019 a fost una dintre personalitățile importante aflate în tribune, beneficiind de un loc privilegiat datorită performanțelor istorice obținute la Wimbledon. Alături de ea s-a aflat omul de afaceri Dorin Mateiu, despre care presa din România a scris în repetate rânduri că ar forma un cuplu cu Simona Halep. Cei doi nu au confirmat însă oficial existența unei relații.

Prezența lor împreună la un eveniment public de asemenea anvergură a atras atenția fanilor și a presei sportive.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Simona Halep, în aceeași lojă cu Prințesa de Wales și legende ale tenisului

Locurile ocupate de Simona Halep și Dorin Mateiu au fost printre cele mai bune din tribunele centrale de la Wimbledon. Statutul fostei campioane de la All England Club i-a oferit acces într-o zonă exclusivistă, unde s-au aflat numeroase personalități din lumea sportului și a familiei regale britanice.

Cei doi au stat în apropierea lui Catherine, Prințesa de Wales, dar și lângă foste mari campioane care au scris istorie pe terenurile de la Wimbledon, precum Maria Sharapova și Petra Kvitova.

Camerele televiziunii care a transmis finala feminină au surprins de mai multe ori sectorul în care se afla Simona Halep, alături de alte nume importante din tenisul mondial.

Simona Halep, campioană la Wimbledon în 2019

Simona Halep are o legătură specială cu turneul londonez. În 2019, sportiva din România a cucerit trofeul de la Wimbledon după o finală memorabilă împotriva Serenei Williams.

Românca a dominat partida și s-a impus categoric, scor 6-2, 6-2, reușind una dintre cele mai importante victorii ale carierei sale.

Succesul de la Londra a transformat-o într-una dintre figurile respectate ale turneului, motiv pentru care Simona Halep este invitată constant la evenimentele importante organizate de All England Club.

Relația despre care s-a speculat în presa din România

Zvonurile privind o posibilă relație între Simona Halep și Dorin Mateiu au apărut de mai multe luni. Cei doi nu au făcut declarații publice despre acest subiect, iar până la apariția de la Wimbledon nu fuseseră văzuți împreună la un eveniment oficial, potrivit as.ro

În trecut, Simona Halep a fost prezentă la Wimbledon alături de membri ai echipei sale. La ediția precedentă, fosta jucătoare a avut alături în lojă pe fostul său antrenor Daniel Dobre.

Cine este Dorin Mateiu, omul de afaceri care a apărut alături de Simona Halep

Dorin Mateiu este un antreprenor cunoscut în România, cu investiții în industria alimentară și în sectorul imobiliar. Omul de afaceri este asociat cu o importantă companie producătoare de mezeluri și are mai multe proiecte în domeniul afacerilor.

Potrivit informațiilor publicate de presa economică, averea lui Dorin Mateiu este estimată la aproximativ 70 de milioane de euro.

Linda Noskova este noua campioană de la Wimbledon

Linda Noskova este noua campioană de la Wimbledon, după ce a reușit cea mai importantă performanță din cariera sa. Jucătoarea din Cehia s-a impus sâmbătă în finala feminină de la All England Club, învingând-o pe compatrioata sa Karolina Muchova cu scorul de 6-2, 5-7, 6-3 și cucerind primul titlu de Grand Slam.