US Open cere televiziunilor să nu transmită huiduieli împotriva lui Trump

Trump, în vârstă de 79 de ani, va face prima sa vizită la turneul de tenis de Grand Slam din New York din 2015. El va apărea la televiziune în timpul ceremoniei de intonare a imnului, înaintea meciului dintre italianul Jannik Sinner și spaniolul Carlos Alcaraz. Trump a fost invitat de un sponsor al turneului și va urmări meciul dintr-o lojă.

Au fost luate măsuri de securitate suplimentare înaintea finalei de duminică.

„Rugăm toate posturile de televiziune să se abțină de la a prezenta orice perturbări ale prezenței președintelui în orice calitate”, se arată într-o notă trimisă de Asociația de Tenis a Statelor Unite (USTA).

Trump, care a fost reales în 2024 pentru un al doilea mandat, nu a mai fost la turneul din New York City de când a venit la putere în 2016.

Trump s-a născut în cartierul Queens din New York, unde se desfășoară turneul de Grand Slam.

(sursa: Mediafax)