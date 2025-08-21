Reguli noi: World Boxing obligă sportivele să facă testare genetică a sexului înainte de Campionatele Mondiale

World Boxing a anunțat miercuri că sportivele care vor să concureze la Campionatele Mondiale de luna viitoare din Liverpool, Anglia, vor trebui să treacă printr-un test PCR sau un echivalent de screening genetic pentru a determina sexul la naștere.

Măsura introduce oficial testarea prezenței sau absenței cromozomului Y ca indicator al sexului biologic.

„World Boxing respectă demnitatea tuturor sportivilor și urmărește să fie cât mai incluziv. Totuși, într-un sport de contact precum boxul, avem datoria să asigurăm siguranța și corectitudinea competițională”, a declarat președintele organizației, Boris Van Der Vorst.

Decizia vine după controversele legate de Imane Khelif, campioană olimpică a Algeriei la Paris, și Lin Yu-ting din Taiwan, ambele supuse unui val de speculații privind eligibilitatea lor în divizia feminină.

Khelif, care afirmă constant că s-a născut femeie și concurează la nivel înalt de aproape un deceniu, a refuzat să participe la un turneu World Boxing în iunie, după anunțul inițial privind noile reguli.

Testele cromozomiale au fost folosite pe scară largă în sporturile olimpice în secolul trecut, dar au fost abandonate în anii 1990 din cauza ambiguităților.

Majoritatea federațiilor au trecut la testări hormonale, însă acestea au ridicat la rândul lor controverse privind femeile cu niveluri natural ridicate de testosteron.

Citește pe Antena3.ro Doi soți care au început să-și renoveze casa veche de sute de ani au descoperit o comoară sub podeaua din bucătărie

Conform noilor reguli, sportivele cu diferențe de dezvoltare sexuală (DSD ) în care există androgenizare masculină vor putea concura doar în categoria masculină.

Totuși, World Boxing spune că sportivelor cu material genetic de tip Y li se va oferi o analiză suplimentară, inclusiv profil hormonal, examinare anatomică și evaluări medicale detaliate, existând și o procedură de apel.

Federațiile naționale vor fi responsabile pentru efectuarea testelor și transmiterea rezultatelor.

Măsura aliniază boxul olimpic cu World Athletics, prima federație olimpică care a reintrodus testele cromozomiale, cu termen -limită 1 septembrie pentru atleții din probele feminine.

(sursa: Mediafax)