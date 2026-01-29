Final de campanie europeană

Cu doar două victorii în actualul sezon european, FCSB se află mult sub nivelul atins anul trecut. Meciul cu Fenerbahçe Istanbul nu mai are miză sportivă autentică, calificarea fiind condiționată de o combinație improbabilă de rezultate. În schimb, rămân mizele minore: banii de victorie sau egal și încasările din bilete. Un final pragmatic pentru o campanie care a pierdut din timp orice urmă de ambiție.

Coeficientul, paravanul perfect

Oficial, se vorbește despre coeficient. Despre puncte care ar putea ajuta România să rămână pe locul 25 UEFA și FCSB să nu coboare și mai mult în ierarhia europeană. Neoficial, coeficientul a devenit un paravan comod pentru a masca lipsa performanței reale.

FCSB are în prezent un coeficient de 24,500 puncte și ocupă locul 78 în Europa. Deasupra sa se află cluburi precum Ajax, Benfica, Porto, Tottenham sau Atalanta, multe dintre ele cu sezoane europene modeste. Diferența este că acele cluburi își permit un sezon slab fără să-și pună la îndoială structura. FCSB nu. Ironia este evidentă: într-un sezon în care alții au alunecat, FCSB nu a știut sau nu a putut profita. Iar riscul nu este doar stagnarea, ci regresul, în condițiile în care echipe precum Ludogorets, Basel, Marseille sau Feyenoord pot depăși formația bucureșteană în clasamentul coeficienților.

Singurul aspect pozitiv al sezonului este că am avut totuși două reprezentante în toamna europeană. Putea fi și mai bine dacă nu se abătea asupra Craiovei ghinionul ca toate cele șase rezultate posibile nefavorabile să se întâmple. Mai mult, chiar după minutul 95.

Becali, centrul tuturor deciziilor

Problema majoră a FCSB nu este însă coeficientul și nici calendarul european. Este modelul de conducere. Gigi Becali continuă să se comporte ca un antrenor, director sportiv și analist unic, luând decizii impulsive și publice, cu efect direct asupra vestiarului și a stabilității echipei.

Cazul Ștefan Târnovanu este simptomatic. După un început de an slab, portarul a devenit ținta principală a patronului. „L-am iertat, dar tot îl scot din poartă”, a spus Becali, într-o frază care descrie perfect filosofia clubului: iertarea nu exclude pedeapsa, iar decizia nu aparține staffului tehnic, ci exclusiv patronului.

Într-un club profesionist, astfel de episoade ar fi de neconceput. La FCSB, ele sunt rutină. Schimbările de titulari, rotațiile forțate și declarațiile contradictorii subminează orice încercare de construcție coerentă.

Campionatul, iluzia salvatoare

În paralel, Becali insistă pe ideea că miza sezonului rămâne campionatul. Realitatea din teren contrazice însă optimismul patronal. FCSB joacă slab, nu domină adversarii direcți și are șanse minime la podium fără un concurs de împrejurări extrem de favorabil. Chiar și cu înjumătățirea punctelor, distanța față de primele locuri este dificil de recuperat.

În acest context, refuzul de a trata Cupa României ca obiectiv strategic pare încă o eroare majoră. Competiția oferă cea mai scurtă cale spre Europa League, dar continuă să fie privită ca un plan de rezervă. Aceeași mentalitate a dus, nu cu mult timp în urmă, la situația absurdă în care Corvinul Hunedoara, echipă de ligă secundă, a câștigat mai mulți bani europeni decât Universitatea Craiova și CFR Cluj.

Ultimul meci al sezonului, miză minimă

FCSB nu iese din Europa din lipsă de bani sau de jucători. Iese din Europa din cauza unui mod de conducere care refuză să accepte limitele proprii. Atât timp cât strategia sportivă se face la televizor, iar deciziile sunt motivate de orgoliu și impuls, rezultatele vor rămâne accidentale.

Meciul cu Fenerbahçe nu este un final de drum. Este doar încă un episod într-un sezon care ar fi trebuit să fie un pas înainte și care riscă să devină un pas înapoi. Iar cât timp Gigi Becali va continua să confunde controlul cu performanța, FCSB va rămâne captivă într-un cerc al autosuficienței, în care vina se mută mereu, dar responsabilitatea nu ajunge niciodată unde trebuie.

„Pentru suporteri”

Întrebat despre cum va aborda FCSB meciul de diseară cu Fenerbahce, patronul a declarat că-l interesează doar banii de la victorie sau egal, dar mai mult vrea play-off-ul Ligii 1. „Mai mult își doresc suporterii victoria. Dacă ei vor să batem... să vedem dacă putem”.

Primul 11 va fi alcătuit în mare cu cel de la Zagreb, în timp ce Tănase este încă incert. Astfel va începe cu Radunovic, Ngezana, Dawa și Crețu pe linia de fund, Alhassan și Lixandru închizători, Cisotti, Olaru și Miculescu la mijloc și Bârligea în atac. Este posibil chiar ca Gigi Becali să înceapă cu Politic în locul lui Miculescu: „Să joace și Politic. De aia am dat mulți bani pe el. Să vedem. Fie titular, fie de la pauză. În poartă va fi sigur Popa. Să nu se supere Târnovanu pe antrenori, că eu decid, nu antrenorii”.