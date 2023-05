CFR Cluj, în pragul dezintegrării, după 5 ani de domnie neîntreruptă

Final de ciclu în Gruia după înfrângerea cu FCSB. În vară se vor produce mari schimbări la echipa patronată de Nelu Varga, aflat acum într-o situație disperată. Neparticiparea în preliminariile Champions League nu asigură o participare în Conference League. Nemaifiind pe traseul privilegiat al echipelor campioane, în caz că va prinde în cele din urmă un loc european, clujenii vor începe timpuriu campania pentru grupele UECL și nu mai există plasa de siguranță a echipelor care vin din Champions League și Europa League. Astfel că în cele trei tururi preliminare și în play-off-ul pentru intrarea în grupe pot prinde echipe grele din Serbia, Croația, Austria, Cehia sau chiar Spania sau Franța.

Datorii uriașe, greu de acoperit

Clubul pare într-o situație fără ieșire. Fără banii de la UEFA, CFR poate intra în incapacitate de plată. Supraviețuirea este dependentă de primele din participarea în cupele europene, însă fiind insuficiente, datoriile au tot crescut la peste 40 de milioane de euro.

Singura măsură luată până acum în Gruia a fost scăderea cheltuielilor, scăderea salariilor, cedarea unor jucători cu contracte mari și reamânarea plății restanțelor. Însă chiar dacă cheltuielile clubului au mai scăzut, datoriile continuă să se rostogolească, depășind în acest moment 40 de milioane de euro.

Remaniere drastică a lotului

În vară, lotul CFR se va înjumătăți. Se va încerca vânzarea tuturor jucătorilor cu contracte de peste 10.000 de euro pe lună, mai ales a străinilor din lot. Marea problemă este însă că aceștia vor trebui înlocuiți. Cu cine? Academia clubului este una de formă, creată și păstrată doar de regulamentul licențiere, cum că toate cluburile trebuie să aibă centre de copii și juniori. Iar academia CFR-ului nu a produs niciun jucător vandabil sau care să se impună titular la prima echipă. Tradiția în Gruia a fost importarea de jucători străini pentru rezultate imediate. Chiar și în meciul cu FCSB, CFR a început cu 8 jucători străini titulari.

Dan Petrescu, pe picior de plecare

Este cert că și Dan Petrescu va părăsi echipa indiferent dacă o va duce sau nu în preliminariile cupelor europene. De altfel, el nu a făcut nici deplasarea cu echipa la București pentru meciul cu FCSB, invocând motivul că oricum era suspendat și nu putea sta pe bancă. „Pentru Dan nu există decât locul 1. El ar fi vrut să plece din iarnă, însă clauza de reziliere i-a împiedicat și pe el, și pe patron, care și el ar fi vrut să se despartă de «Bursuc». Acum nu mai este niciun impediment ca amândoi să-și spună «Pa»”, ne-au spus surse din club. Una din principalele nemulțumiri ale conducerii clubului vizavi de Dan Petrescu a fost strategia acestuia de a aduce jucători. Nu mai puțin de 37 de fotbaliști au fost aduși în acest sezon la CFR, însă aproape niciunul nu a rupt gura târgului, foarte puțini ai prins, sporadic, echipa, dar salariile acestora, deloc mici, au trebuit plătite. O remaniere a lotului înseamnă implicit și o scădere a valorii lui, conducerea neputând aduce alți jucători buni pentru atacarea cu succes a grupelor cupelor europene.

Varga, situație fără ieșire

Singura variantă pentru rezolvarea problemelor financiare ar fi fost intrarea în grupele Champions League, ideal pentru care CFR a investit an de an sume mari, însă niciodată n-au reușit. Iar anul acesta acest obiectiv este deja ratat, echipa ieșind definitiv în lupta pentru titlu. Chiar dacă va prinde, printr-un miracol, grupele UECL, de la UEFA ar veni cel mult 6-7 milioane de euro, sumă insuficientă pentru redresarea clubului. Astfel, patronul este într-o situație fără ieșire și deja se ia în calcul intrarea în insolvență, a doua din istoria clubului. Scopul lui Nelu Varga este să scape, pe modelul celor de la Dinamo, de salariile restante ale mai multor jucători, de care intenționează să se și despartă în această vară, el urmând să-și recupereze pe parcurs cele aproape 30 de milioane de euro cu care a împrumutat clubul, eventual chiar și prin vânzarea lui, pe modelul fostului patron Arpad Paszkany. „Dacă se intră din nou în insolvență, vor urma câțiva ani grei, fără cupe europene, fără bani de la UEFA, singura sursă de venit rămânând doar drepturile TV ale Ligii 1. Nu avem jucători pe care să-i vindem pe milioane de euro. Cel mai valoros jucător de export este Petrila, cotat la un milion și ceva de euro. În rest jucătorii lotului nu pot fi vânduți pe mai mult de 100-200 de mii de euro. S-a făcut multă risipă crezând ani de zile că vom intra în Champions League, iar acum suntem în situația asta fără ieșire”, ne-au mai spus sursele din club.

Ultimul obiectiv al sezonului

Tot ce le-a mai rămas de făcut este să încerce să prindă cumva cupele europene de pe locul 3, poziție pentru care este în luptă directă cu Universitatea Craiova. De asemenea, CFR speră ca U Cluj să câștige Cupa României în dauna celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, situație în care și locul 4 devine eligibil cupelor europene. U Cluj nu are licență să joace în cupele europene. Dacă însă Sepsi își valorifică statutul de favorită și va lua al doilea trofeu al fotbalului românesc, locul 3 devine esențial pentru CFR și Universitatea. Oltenii au o deplasare în Giulești și acasă cu Sepsi, în timp ce CFR are o deplasare la Sepsi și ultimul meci al sezonului, acasă, cu Farul. CFR are 2 puncte în fața Universității, însă la egalitate de puncte sunt avantajați oltenii, deoarece ei nu au beneficiat de rotunjirea punctelor din sezonul regular după înjumătățirea acestora.

Florinel Coman a scos și matematic CFR din lupta la titlu, iar pentru clujeni se anunță vremuri grele

Ultima șansă pentru Petrescu și Neagoe să-și ducă la braț echipele în Europa este ca U Cluj să câștige Cupa României

