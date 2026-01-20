Transfer FCSB: Ofri Arad, mijlocașul israelian de la Kairat Almatî, semnează cu campioana României

Cu un palmares impresionant – trei titluri în Israel cu Maccabi Haifa și două în Kazahstan cu Kairat Almatî –, Arad a efectuat marți primul antrenament alături de noii colegi. Acesta este al doilea transfer al iernii pentru FCSB, după fundașul portughez Andre Duarte, venit de la Ujpest.

„Ofri Arad este oficial jucătorul Campioanei României. Internaționalul israelian în vârstă de 27 de ani a efectuat vizita medicală și a semnat contractul cu clubul nostru. Mijlocașul care are în palmares trei titluri de campion al Israelului, cu Maccabi Haifa și două titluri ale Kazahstanului cu Kairat Almatî. FCSB îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru”, informează gruparea bucureșteană pe pagina oficială de Facebook.

Mijlocașul, care va purta tricoul cu numărul 15, va efectua, marți, primul antrenament alături de noii săi colegi. Cariera lui Ofri Arad include etape la Maccabi Haifa, Hapoel Ramat Gan și Kairat Almatî. Agerpres