Sezon confiscat de Universități.Finala Cupei României, primul meci pentru event

Două echipe, două orașe, două galerii uriașe și o dublă confruntare care va decide absolut tot: Cupa și campionatul. Analizând sezonul, finalistele de azi sunt echipele care au dat mai multă importanță Cupei decât celelalte. CFR, FCSB, Dinamo sau Rapid au mizat exclusiv pe titlul de campioană, lăsând Cupei doar capitolul „E și ea un obiectiv”, însă numai în declarații. Când au văzut că șansele la titlu s-au spulberat era deja prea târziu, fuseseră eliminate din Cupă.

Paradoxal, finala de azi nu va clarifica și ecuația europeană. Acolo lucrurile sunt deja aproape stabilite. Cele două formații ocupă primele poziții în Superligă, astfel că una va merge în preliminariile UEFA Champions League, iar cealaltă - în preliminariile UEFA Europa League, indiferent cine ridică diseară trofeul Cupei.

Adevărata miză este alta: istoria.

Primul pas spre event

Pentru Universitatea Craiova, câștigarea Cupei ar însemna deschiderea drumului spre un event pe care Oltenia îl așteaptă de mai bine de trei decenii. Ultima dată când Craiova a reușit dubla campionat-cupă se întâmpla în 1991, într-o altă epocă a fotbalului românesc, când „Știința” încă trăia din ecoul marii generații care impresionase Europa. De atunci au trecut ani de reconstrucții, falimente, renașteri, promisiuni și deziluzii. Craiova a mai ridicat trofee, a mai fost aproape de titlu, dar niciodată nu a mai avut senzația aceasta de control total asupra sezonului.

Acum o are: joacă finala Cupei și este liderul Ligii 1 cu un punct avans în fața lui U Cluj. Dar pentru a transforma sezonul într-unul istoric trebuie să treacă de două ori de aceeași U Cluj în doar câteva zile.

U Cluj, în fața unei premiere absolute

De partea cealaltă, Universitatea Cluj trăiește poate cel mai important moment din existența modernă a clubului, după ce mulți ani a privit cu jind la performanțele concitadinei CFR Cluj. Pentru „Șepcile Roșii” ar reprezenta o premieră absolută și o performanță care ar schimba definitiv statutul echipei în fotbalul românesc, dar și o ocazie să le arate rivalilor de la CFR cine este cea mai iubită echipă din Cluj. „Pentru noi, CFR este o echipă de cartier, din Gruia. «U» este echipa întregului oraș, a întregului Ardeal. De fiecare dată când au câștigat ei campionatul abia dacă s-au adunat câteva mii de suporteri de-ai lor. Dacă vom câștiga noi... o să vedeți ce nebunie va fi în Cluj. Mai multă lume ca la Untold!”, spun fanii lui U Cluj.

U Cluj a avut mereu suporteri extraordinari și o identitate puternică, însă rareori a avut și forța sportivă de a domina competițiile interne. Acest sezon pare însă construit special pentru a răsturna ierarhiile tradiționale.

Iar dacă în urmă cu câțiva ani ideea unei lupte directe U Cluj - U Craiova pentru titlu și Cupă părea improbabilă, acum ea a devenit realitatea finalului de sezon.

Două meciuri, două trofee

Va exista multă încrâncenare în această succesiune de partide. Mai întâi, finala Cupei. Apoi, la doar câteva zile distanță, meciul direct din campionat care va decide titlul.

Practic, sezonul Ligii 1 din România s-a redus pentru o săptămână la un duel în doi.

Nu mai există calcule complicate, jocuri indirecte sau așteptarea rezultatelor de pe alte stadioane. Totul se joacă față în față.

Pentru suporteri, este probabil scenariul perfect. Pentru antrenori și jucători, poate fi însă un test tactic și de inspirație decisiv. Echipa care pierde finala Cupei va intra inevitabil cu presiune uriașă în confruntarea decisivă pentru campionat. Iar cea care câștigă va avea avantajul moral.

Un final de sezon rar pentru fotbalul românesc

Într-un campionat adesea criticat pentru lipsa spectacolului și a infrastructurii, ultimele zile ale acestui sezon oferă totuși ceva ce fotbalul românesc nu a avut prea des în ultimii ani: dramatism autentic.

Două cluburi istorice, două galerii impresionante și două meciuri care decid întregul sezon. Indiferent cine va ridica trofeele, un lucru este clar: pentru câteva zile, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj au mutat centrul fotbalului românesc într-o confruntare directă pentru tot.

Se conturează un baraj Dinamo - FCSB pentru Europa. Unde se poate juca?

În timp ce Universitatea Craiova și U Cluj își dispută Cupa și titlul, în spatele lor începe să se profileze și un scenariu aproape neverosimil pentru ultimul loc european. Un baraj între FCSB și Dinamo pentru calificarea în preliminariile UEFA Europa Conference League. Până atunci, FCSB trebuie să treacă de Botoșani, iar Dinamo - să nu piardă ultimele două meciuri ale sezonului, acasă cu CFR Cluj și la Cluj, cu „U”.

Ar fi, practic, o reeditare continentală a celui mai mare derby al fotbalului românesc, însă cu o miză diferită față de anii în care cele două se băteau direct la titlu. Pentru FCSB, participarea în Conference League ar reprezenta mai degrabă o obligație minimă după un sezon sub așteptări. Pentru Dinamo însă, simpla revenire în lupta pentru Europa ar confirma reconstrucția din ultimii ani.

În mod ironic, în sezonul în care Craiova și U Cluj au confiscat prim-planul campionatului, marile rivale din București riscă să ajungă să joace între ele pentru „ultimul bilet” continental.

Și, cum se întâmplă adesea în fotbalul românesc, un astfel de baraj ar putea produce audiențe și tensiune comparabile chiar și cu finala campionatului. „Cea mai mare bucurie pentru noi, după atâția ani de absență din cupele europene, să-i scoatem și pe FCSB din cupele europene. Să mergem noi în Europa în locul lor este ca și cum am câștiga titlul”, spun fanii câinilor, care vor avea, astfel, o motivație în plus pentru meciul direct.

Singura necunoscută este locul unde se va disputa acest meci de baraj, în care Dinamo va fi considerată echipă-gazdă. Arena Națională este ocupată în această lună cu organizarea concertelor Metallica și Iron Maiden, iar stadionul Arcul de Triumf cu cele doar 8.000 de locuri este prea mic pentru miza acestui meci, iar în provincie... unde să-l joci? La Târgoviște?, oraș care este tradițional anti-Dinamo?

Ironia ar fi ca barajul să se joace pe stadionul „Steaua” din Ghencea, un fief stelist pe stil vechi, ostil atât pentru Dinamo, cât și pentru FCSB.