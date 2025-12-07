x close
Șoc la Clinceni: Metaloglobus o învinge pe Farul și aprinde lupta pentru salvare

de Redacția Jurnalul    |    07 Dec 2025   •   20:13
Șoc la Clinceni: Metaloglobus o învinge pe Farul și aprinde lupta pentru salvare
Sursa foto: thinckstock/ Metaloglobus o învinge pe Farul

Metaloglobus Bucureşti a obţinut a doua sa victorie în Superliga de fotbal, 2-1 (2-0) cu Farul Constanţa, duminică seara, la Clinceni, într-un meci din etapa a 19.

Ambele goluri ale ''lanternei roşii'' au fost înscrise de olandezul Yassine Zakir (22, 29), din assist-urile spaniolului Damia Sabater.

Golul Farului, în acest meci dintre fosta şi actuala echipă a antrenorului Ianis Zicu, a fost marcat de slovacul Jakub Vojtus (65), cu un şut la vinclu din marginea careului.

Farul a încheiat meciul în zece oameni, după ce Bogdan Ţîru a primit al doilea cartonaş galben (90+1).

Metaloglobus este neînvinsă în ultimele sale patru meciuri de acasă, în care a înregistrat două victorii şi două egaluri.

Farul a obţinut un singur punct în ultimele trei etape.

Farul s-a impus în tur cu 2-1.

FC Metaloglobus Bucureşti - FC Farul Constanţa 2-1 (2-0), Arena 1 - Clinceni
Au marcat: Yassine Zakir (22, 29), respectiv Jakub Vojtus (65).
Cartonaş roşu: Bogdan Ţîru (Farul) 90+1.
Arbitru: Ovidiu Robu (Chitila); arbitri asistenţi: Cosmin Vatamanu (Bucureşti), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Robert Avram (Piteşti)
Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti)
Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ştefan Popa (Bucureşti) - LPF
AGERPRES

Subiecte în articol: metaloglobus - farul constanța Metaloglobus farul constanţa
