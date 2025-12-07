Șoc la Clinceni: Metaloglobus o învinge pe Farul și aprinde lupta pentru salvare

Ambele goluri ale ''lanternei roşii'' au fost înscrise de olandezul Yassine Zakir (22, 29), din assist-urile spaniolului Damia Sabater.



Golul Farului, în acest meci dintre fosta şi actuala echipă a antrenorului Ianis Zicu, a fost marcat de slovacul Jakub Vojtus (65), cu un şut la vinclu din marginea careului.



Farul a încheiat meciul în zece oameni, după ce Bogdan Ţîru a primit al doilea cartonaş galben (90+1).



Metaloglobus este neînvinsă în ultimele sale patru meciuri de acasă, în care a înregistrat două victorii şi două egaluri.



Farul a obţinut un singur punct în ultimele trei etape.



Farul s-a impus în tur cu 2-1.



FC Metaloglobus Bucureşti - FC Farul Constanţa 2-1 (2-0), Arena 1 - Clinceni

Au marcat: Yassine Zakir (22, 29), respectiv Jakub Vojtus (65).

Cartonaş roşu: Bogdan Ţîru (Farul) 90+1.

Arbitru: Ovidiu Robu (Chitila); arbitri asistenţi: Cosmin Vatamanu (Bucureşti), Nicuşor Marin (Suseni/Argeş); al patrulea oficial: Robert Avram (Piteşti)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti)

Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ştefan Popa (Bucureşti) - LPF

AGERPRES