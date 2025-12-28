Feng Shui pentru noul an: cum îți cureți și armonizezi casa înainte de 2026

Locuința ta reflectă starea ta interioară, iar o casă curată, aerisită și armonizată energetic creează spațiu pentru oportunități și schimbări pozitive.

1. Curățenia generală – primul pas esențial

În Feng Shui, dezordinea blochează fluxul de energie (Chi). Înainte de începutul noului an, este important să faci o curățenie profundă, nu doar una de suprafață.

Ce este bine să faci:

elimină obiectele stricate sau inutile

donează hainele și lucrurile pe care nu le mai folosești

curăță colțurile, dulapurile și spațiile ascunse

Această etapă simbolizează eliberarea trecutului și pregătirea pentru nou.

2. Aerisirea și purificarea energiei

După curățenie, energia veche trebuie „scoasă” din casă. Aerisirea este una dintre cele mai simple și eficiente metode de purificare energetică.

Metode Feng Shui eficiente:

deschide larg ferestrele zilnic, chiar și iarna

folosește bețișoare parfumate sau tămâie naturală

aprinde o lumânare albă pentru claritate și liniște

3. Intrarea în casă – poarta energiei

Ușa de la intrare este considerată „gura Chi-ului”, prin care energia intră în locuință. O intrare dezordonată poate bloca norocul și oportunitățile.

Cum o pregătești:

păstrează zona liberă și luminată

repară soneria, clanța sau orice element defect

adaugă un covoraș curat și primitor

4. Adu elemente naturale în casă

Plantele, lemnul, lumina naturală și materialele organice susțin energia vieții.

Recomandări:

plante cu frunze rotunde (ex: ficus, monstera, bambus)

obiecte din lemn, ceramică sau bumbac

evită plantele uscate sau artificiale deteriorate

5. Culori care susțin noul început

Culorile influențează direct starea emoțională și energia spațiului.

Culori Feng Shui recomandate:

alb și crem – puritate și claritate

verde – creștere și reînnoire

albastru deschis – calm și echilibru

accente aurii – prosperitate

6. Repară ce este stricat

În Feng Shui, obiectele defecte simbolizează blocaje în viață.

Verifică:

robinete care curg

uși sau sertare care nu se închid bine

becuri arse

Repararea lor transmite Universului un mesaj clar: ești pregătit pentru armonie și stabilitate.

7. Setează intenții pentru noul an

După ce casa este curată și echilibrată energetic, este momentul să stabilești intențiile.

Ritual simplu:

scrie pe o hârtie ce vrei să atragi în noul an

spune intențiile cu voce tare

păstrează hârtia într-un loc curat și liniștit

Pregătirea casei înainte de un nou an, conform regulilor Feng Shui, este mai mult decât un ritual – este un act de conștientizare și aliniere. O locuință armonizată energetic creează cadrul ideal pentru sănătate, prosperitate și liniște sufletească pe tot parcursul anului.