Petrolul Ploiești – CFR Cluj 1-0, în etapa 13 din Superliga de fotbal

Denis Radu a deschis scorul pentru Petrolul, în minutul 81, cu un șut din interiorul careului. După aproape cinci minute de analiză VAR, reușita a fost validată.

Partida a fost condusă la centru de arbitrul Sebastian Colțescu, care a fost asistat de Vasile Marinescu și Romică Bîrdeș. Arbitru VAR a fost Cătălin Popa, iar asistent VAR Cristina Trandafir.

În conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul Andrea Mandorlini a recunoscut că echipa sa se află în mijlocul unui sezon „ciudat”, însă și-a exprimat convingerea că va reuși să depășească momentul critic.

„E un campionat cel puțin ciudat în acest sezon. FC Botoșani este lider. Noi am făcut egal cu Metaloglobus, FCSB a pierdut pe același teren. U Cluj a pierdut. E un campionat care este dificil de înțeles. O parte dintre echipele importante se lovesc de anumite probleme. Sunt convins că vom depăși acest moment. Dar nu trebuie să cred doar eu în asta, ci și jucătorii, dar și toți oamenii din jurul clubului. Eu sunt mulțumit de aceste 35-40 de zile pe care le am aici. Cred că este nevoie de răbdare și de multă muncă pentru a reuși să câștigăm. FCSB cred că va ajunge în play-off, cum ne dorim să ajungem și noi. Ei mai au și acele meciuri în Europa. Mie îmi place să îmi văd de echipa mea”, a spus Andrea Mandorlini, la conferința de presă premergătoare partidei cu Petrolul, de luni seara.

(sursa: Mediafax)