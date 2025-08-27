x close
Play-off Cupa României. Două echipe din Liga 3 au obținut calificarea în grupe

de Redacția Jurnalul    |    27 Aug 2025   •   22:54
Două echipe din Liga 3 au reușit să producă surpriza și să se califice în grupele ediției 2025/2026 a Cupei României la fotbal, în urma jocurilor de miercuri: CS Sporting Liești și CS Sănătatea Servicii Publice Cluj.

O echipă din Superligă a fost eliminată: Unirea Slobozia.

Rezultatele înregistrate în play-off, miercuri:

FC Voluntari – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 1–8

CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani 0–1

AFC Câmpulung Muscel 2022 – Metaloglobus București 0–2

CS Sănătatea Servicii Publice Cluj – Unirea Slobozia 1–1 (7–6 după penalty-uri)

FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeș 0–1

CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița 2–3

CS Sporting Liești – CS Afumați 2–1

CS Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna 0–3

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț 4–0

CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea 2–1

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina 0–3

Știința Poli Timișoara – CS Dinamo București 1–1 (2–3 după prelungiri)

FC Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0–2

Politehnica Iași – ACS Petrolul 52 1–2 (după prelungiri)

Marți, în primul meci al competiției UTA Arad a trecut de CSA Steaua București, cu 2-0.

Ultimul meci din play-off este programat joi, de la ora 17:00: FC Corvinul Hunedoara 1921 – Farul Constanța.

(sursa: Mediafax)

