Play-off Cupa României. Două echipe din Liga 3 au obținut calificarea în grupe

Două echipe din Liga 3 au reușit să producă surpriza și să se califice în grupele ediției 2025/2026 a Cupei României la fotbal, în urma jocurilor de miercuri: CS Sporting Liești și CS Sănătatea Servicii Publice Cluj.