Play-off Cupa României. Două echipe din Liga 3 au obținut calificarea în grupe

O echipă din Superligă a fost eliminată: Unirea Slobozia.
Rezultatele înregistrate în play-off, miercuri:
FC Voluntari – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 1–8
CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani 0–1
AFC Câmpulung Muscel 2022 – Metaloglobus București 0–2
CS Sănătatea Servicii Publice Cluj – Unirea Slobozia 1–1 (7–6 după penalty-uri)
FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeș 0–1
CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița 2–3
CS Sporting Liești – CS Afumați 2–1
CS Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna 0–3
Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț 4–0
CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea 2–1
CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina 0–3
Știința Poli Timișoara – CS Dinamo București 1–1 (2–3 după prelungiri)
FC Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0–2
Politehnica Iași – ACS Petrolul 52 1–2 (după prelungiri)
Marți, în primul meci al competiției UTA Arad a trecut de CSA Steaua București, cu 2-0.
Ultimul meci din play-off este programat joi, de la ora 17:00: FC Corvinul Hunedoara 1921 – Farul Constanța.
