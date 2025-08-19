S-a stabilit programul play-off-ului Cupei României

Iată duelurile rezultate în urma tragerii la sorți:

ACS FC Corvinul – Farul Constanța

FC Voluntari – AFK Csikszereda

Politehnica Iași – ACS Petrolul 52

Steaua București – UTA Arad

CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani

AFC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus

Sănătatea Servicii-Publice – Unirea Slobozia

Agricola Borcea – Campionii FC Argeș

CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița

Sporting Liești – CS Afumați

Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț

CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

SSU Politehnica Timișoara – CS Dinamo București

Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK.

În cazul în care jocurile din Cupa României urmează să fie televizate în direct şi sunt programate în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalație de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiată, care îndeplineşte condițiile regulamentare necesare disputării jocului şi televizării, transmite FRF.

În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă.

Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17.30.

Excepție vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit și comunicat ulterior de FRF.

(sursa: Mediafax)