S-a stabilit programul play-off-ului Cupei României

Iată duelurile rezultate în urma tragerii la sorți:
ACS FC Corvinul – Farul Constanța
FC Voluntari – AFK Csikszereda
Politehnica Iași – ACS Petrolul 52
Steaua București – UTA Arad
CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani
AFC Câmpulung-Muscel 2022 – Metaloglobus
Sănătatea Servicii-Publice – Unirea Slobozia
Agricola Borcea – Campionii FC Argeș
CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița
Sporting Liești – CS Afumați
Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna
Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea
CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
SSU Politehnica Timișoara – CS Dinamo București
Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK.
În cazul în care jocurile din Cupa României urmează să fie televizate în direct şi sunt programate în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalație de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiată, care îndeplineşte condițiile regulamentare necesare disputării jocului şi televizării, transmite FRF.
În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă.
Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17.30.
Excepție vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit și comunicat ulterior de FRF.
(sursa: Mediafax)