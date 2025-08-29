Rapid și UTA Arad deschid vineri etapa a opta a Superligii

În avancronica partidei, LPF notează că este „un clasic al fotbalului românesc”, două formații aflate într-o formă excelentă, fiind neînvinse în stagiunea actuală.

Cinci puncte a scos Rapid din cele trei meciuri jucate acasă în ediția curentă (2-1 cu FC Botoșani, 1-1 cu CFR Cluj, 2-2 cu FCSB), punctaj realizat și de UTA din postura de echipă vizitatoare (2-1 cu Petrolul, 1-1 cu U Cluj, 1-1 cu Dinamo).

Cu o medie de 16.898 spectatori / meci, gruparea giuleșteană conduce clasamentul spectatorilor de pe teren propriu din primele șapte runde.

Cele două formaţii s-au mai întâlnit de 73 de ori în principala competiţie internă, de 27 de ori s-au impus bucureştenii, de 25 de ori au câştigat arădenii, iar alte 21 de partide s-au terminat la egalitate.

(sursa: Mediafax)