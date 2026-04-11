Jurnalul.ro Sport Fotbal intern Rezultate Superliga: FCSB a învins categoric Oțelul din prima repriză

Rezultate Superliga: FCSB a învins categoric Oțelul din prima repriză

de Redacția Jurnalul    |    11 Apr 2026   •   22:13
Rezultate Superliga: FCSB a învins categoric Oțelul din prima repriză
Sursa foto: FCSB

FCSB s-a impus clar în fața formației Oțelul Galați, cu scorul de 4-0, iar UTA Arad a învins-o pe FC Botoșani cu 3-1, în partidele disputate astăzi în Superliga de fotbal.

La București, FCSB și-a asigurat victoria încă din prima repriză. Florin Tănase a deschis scorul în minutul 13, din penalty, iar Mihai Popescu a majorat avantajul șapte minute mai târziu, după o pasă venită de la Joyskim Dawa. În minutul 22, Darius Olaru a făcut 3-0, din assistul lui David Miculescu, iar Alexandru Stoian a urcat tabela la 4-0, în minutul 44, după o pasă a lui Olaru.

Partea secundă a fost una lipsită de goluri, iar scorul final a rămas cel stabilit încă de la pauză.

În celălalt meci al zilei, UTA Arad s-a impus pe teren propriu în fața echipei FC Botoșani, scor 3-1.

Rezultatele zilei în Superliga:

UTA Arad – FC Botoșani 3-1
FCSB – Oțelul Galați 4-0

Clasament în zona echipelor implicate în lupta pentru barajul de Conference League:

7. UTA Arad — 31 puncte
8. FCSB — 30 puncte
9. FC Botoșani — 27 puncte
10. Oțelul Galați — 24 puncte

 

(sursa: Mediafax)

