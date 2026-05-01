A murit Mircea Răceanu, diplomatul român cu un destin dramatic. Povestea ultimului condamnat la moarte al regimului Ceaușescu

Acesta s-a stins din viață pe 25 aprilie 2026, iar ceremonia funerară a avut loc pe 30 aprilie, la Reston, în statul Virginia, SUA.

Joi, 30 aprilie, la ceremonia funerară desfășurată în Virginia, ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a adus un omagiu lui Mircea Răceanu – diplomat de excepție și, mai presus de toate, un om al curajului.

„Prezența mea aici nu este doar un omagiu adus celui care a condus Direcția America din Ministerul Afacerilor Externe, ci mai ales un gest de recunoaștere pentru un erou – un om care, într-un timp al fricii, a ales curajul.”

În intervenția sa, ambasadorul a subliniat că Mircea Răceanu nu și-a trădat niciodată țara, ci, dimpotrivă, a ales să fie loial adevărului și libertății, într-un moment în care aceste valori erau profund reprimate:

„Nu și-a trădat niciodată țara. A luptat pentru eliberarea ei de sub jugul comunist, asumându-și riscuri pe care puțini ar fi avut puterea să le înfrunte.”

Condamnat la moarte de regimul comunist – ultima sentință capitală pronunțată de acesta – Mircea Răceanu a devenit simbolul unei conștiințe care nu a cedat nici în fața celor mai dure presiuni. Alegerea sa de a transmite informații către Occident a fost evocată drept „o alegere morală profundă”, născută din convingerea că adevărata loialitate se datorează țării, nu unui regim.

Ambasadorul a evidențiat și faptul că Mircea Răceanu a trăit pentru a vedea România liberă, parte a NATO și a Uniunii Europene – o Românie pentru care a luptat cu demnitate și sacrificiu.

„Prin prezența mea aici, statul român recunoaște nu doar un destin, ci o lecție – că libertatea se câștigă prin oameni care, în momente decisive, aleg să nu se teamă.”

Memoria lui Mircea Răceanu rămâne legată de valorile fundamentale ale demnității, curajului și loialității față de națiune.

Un destin marcat de tragedie încă de la naștere

Viața lui Mircea Răceanu a fost, încă de la început, ieșită din comun. S-a născut în 1935, într-o închisoare, unde mama sa, activistă comunistă, era deținută politic. Tatăl său biologic, de origine evreiască, Andrei Bernath, a fost executat de trupele SS în 1944, în închisoarea Rabnița din Transnistria.

Aceste începuturi tragice aveau să prefigureze un destin complicat, aflat la intersecția marilor tensiuni politice ale secolului XX.

Carieră diplomatică și acuzații de spionaj

Mircea Răceanu a lucrat timp de mai mulți ani în Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul Direcției America de Nord. În martie 1989, regimul comunist anunța, printr-un scurt comunicat publicat în presa vremii, arestarea sa sub acuzația de trădare.

Ulterior, a fost exclus din Partidul Comunist, iar colegii săi diplomați au fost mobilizați să îl condamne public, într-un stil specific anilor ’50. În tot acest timp, nu s-a amintit faptul că provenea dintr-o familie care suferise direct din cauza regimurilor totalitare.

După anchetă, Mircea Răceanu a fost judecat de un tribunal militar și condamnat la moarte, în iulie 1989, la ordinul direct al lui Nicolae Ceaușescu. Sentința nu a fost însă pusă în aplicare, după intervenția președintelui american George H.W. Bush.

Implicare în opoziția față de regim

Înainte de arestare, Mircea Răceanu a avut un rol important în redactarea celebrului document cunoscut drept „Scrisoarea celor șase”, una dintre cele mai importante luări de poziție publice împotriva regimului comunist din România.

Acest gest de disidență a contribuit la consolidarea imaginii sale ca opozant al sistemului.

Eliberare și marginalizare după 1989

Mircea Răceanu a fost ultimul deținut politic eliberat în decembrie 1989, după căderea regimului Ceaușescu. Cu toate acestea, spre deosebire de alți disidenți, nu a fost cooptat în noile structuri politice și a rămas o figură marginalizată în viața publică postdecembristă.

Ulterior, a fost decorat de statul român cu „Ordinul pentru merit”, în semn de recunoaștere a curajului și contribuției sale.

Un destin unic în istoria recentă

Povestea lui Mircea Răceanu rămâne una dintre cele mai puternice mărturii despre complexitatea istoriei recente a României: născut în detenție, marcat de pierderi și confruntat cu un regim represiv, condamnat la moarte și, în cele din urmă, eliberat odată cu prăbușirea dictaturii.

Ambasada României în Israel a transmis un mesaj de omagiu, subliniind caracterul său curajos și contribuția sa la istoria diplomatică și politică a României.

„Fie-i memoria binecuvântată.”