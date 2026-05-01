Washington Post: Temerile americanilor față de războiul din Iran

Războiul președintelui Donald Trump din Iran este la fel de nepopular în rândul americanilor ca războiul din Irak din anul cu cele mai mari violențe, 2006, și războiul din Vietnam de la începutul anilor 1970, potrivit unui sondaj Washington Post-ABC News-Ipsos, pe fondul dificultăților economice crescânde și al temerilor de terorism ca urmare a campaniei militare, relatează astăzi Washington Post.

61% dintre americani spun că folosirea forței militare împotriva Iranului a fost o greșeală, mai puțin de 2 din 10 americani considerând că acțiunile SUA în Iran au avut succes. Aproximativ 4 din 10 spun că a fost un eșec, în timp ce alți 4 din 10 spun că este „prea devreme pentru a spune”. Cifrele sondajelor indică un efort de război în general nepopular și o cădere economică tot mai mare, într-un moment în care Casa Albă a încercat să-i convingă pe americani că o duc mai bine sub Trump decât sub democrați.

Însă sprijinul pentru război în rândul celor care se autointitulează republicani rămâne ridicat: 79% spun că a fost decizia corectă. Independenții care înclină spre Partidul Republican sunt aproximativ împărțiți, 52% spunând că a fost decizia corectă, iar 46% spunând că a fost o greșeală.

În ciuda scepticismului față de război, americanii rămân suspicioși față de Iran, existând o diviziune strânsă în ceea ce privește acceptarea sau nu a unui acord de pace chiar acum. 48% preferă să „încheie un acord de pace cu Iranul, chiar dacă acesta va duce la o înțelegere mai proastă pentru SUA”, în timp ce 46% vor să „preseze Iranul pentru o înțelegere mai bună, chiar dacă asta înseamnă reluarea acțiunii militare americane împotriva Iranului”.

Independenții politici sunt dispuși să accepte un acord de pace pentru SUA în proporție de 50%, la fel ca și 76% dintre democrați. O majoritate de 79% dintre republicani vor să insiste asupra unui acord mai bun, chiar dacă asta înseamnă reluarea acțiunilor militare împotriva Iranului.

Amenințarea lui Trump din 7 aprilie, conform căreia „o întreagă civilizație va muri în seara asta și nu va mai fi readusă niciodată la viață”, dacă Iranul nu va încheia un acord cu SUA, acord care a precedat acordul de încetare a focului, a fost în general nepopulară. 21% au avut o reacție pozitivă la postare, în timp ce 76% au avut o opinie negativă. Declarația i-a divizat pe republicani, 57% dintre republicanii autoidentificați drept MAGA având o reacție pozitivă, în timp ce 79% dintre republicanii non-MAGA au reacționat negativ.

Comparația istorică cu războaiele din Irak și Vietnam — conflicte care i-au polarizat pe americani la momentul respectiv și care, în cele din urmă, au ajuns să fie văzute ca eșecuri — este deosebit de semnificativă. A fost nevoie de ani de zile pentru ca războiul din Irak, lansat în martie 2003, să atingă nivelul de dezaprobare pe care războiul lui Trump îl are în doar două luni. 59% dintre americani, la mijlocul anului 2006, au spus că războiul din Irak a fost o greșeală, în timp ce un număr similar de persoane au simțit același lucru și despre războiul din Vietnam de la începutul anilor 1970, potrivit sondajelor Gallup .

Peste 50.000 de americani au murit în Vietnam până în 1971, când Gallup a descoperit că 61% dintre americani spuneau că trimiterea trupelor să lupte acolo a fost o greșeală. Iar până în aprilie 2006, cu o lună înainte ca un sondaj Washington Post-ABC News să arate că 59% dintre americani spuneau că războiul din Irak a fost o greșeală, 2.402 soldați americani muriseră acolo, iar armata americană era implicată în unele dintre cele mai sângeroase lupte ale conflictului. Pentagonul a anunțat moartea a 13 militari americani până în prezent în războiul împotriva Iranului.

Americanii nu au încredere că războiul va reuși să împiedice Iranul să dezvolte arme nucleare, principalul obiectiv al lui Trump atunci când a lansat atacul. O majoritate de 65% dintre americani nu sunt încrezători că un acord de încheiere a războiului va împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare, similar cu 64% care au spus acest lucru despre acordul administrației Obama din 2015 care a impus limite programului nuclear al Iranului.

Decizia de a ataca Iranul i-a surprins pe unii americani care cred că este în dezacord cu promisiunile lui Trump din campania electorală din 2024 de a ține Statele Unite departe de războaie externe. 22% dintre americani spun că acțiunile lui Trump împotriva Iranului sunt în concordanță cu pozițiile sale din campania electorală din 2024, în timp ce 46% spun că sunt inconsistente, iar 30% nu sunt siguri. Aproximativ jumătate dintre republicani spun că acțiunile lui Trump sunt în concordanță cu pozițiile sale din campanie, în timp ce 2 din 10 spun că și-a încălcat promisiunile, iar aproximativ 3 din 10 nu sunt siguri.

Între timp, consecințele economice ale războiului îi determină pe americani să-și schimbe comportamentul, deoarece un număr tot mai mare de oameni resimt efectele.

60% dintre americani spun că acțiunea militară a SUA a crescut riscul ca economia să intre în recesiune. Peste 4 din 10 spun că prețurile la benzină îi determină să conducă mai puțin și să reducă cheltuielile gospodăriei, în timp ce peste 3 din 10 spun că și-au schimbat planurile de călătorie sau de vacanță. Șase din 10 americani raportează cel puțin unul dintre aceste efecte.

Jumătate dintre americani cred că prețurile la benzină vor crește în următorul an, în timp ce 21% cred că se vor îmbunătăți, iar 15% cred că vor rămâne aproximativ la fel.

Din februarie, ponderea persoanelor care spun că „rămân în urmă financiar” a crescut de la 17% la 23%, în timp ce ponderea celor care spun că „nu sunt la fel de înstăriți” ca atunci când Trump a preluat mandatul a crescut de la 33% la 40%. Atacul asupra Iranului a început pe 28 februarie.

Persoanele care au spus că nu sunt la fel de înstărite au crescut cu nouă puncte procentuale în rândul respondenților albi fără studii superioare și cu 13 puncte procentuale în rândul independenților cu înclinații republicane, grupuri care au susținut alegerea lui Trump, dar care exprimă un sprijin mixt pentru modul în care acesta a gestionat războiul.

Americanii se tem, de asemenea, că acțiunile lui Trump au făcut țara nesigură.

61% cred că acțiunile militare americane în Iran au crescut riscul de terorism împotriva americanilor, mai mult decât cei 48% care au spus acest lucru după asasinarea lui Qasem Soleimani, un general iranian de rang înalt, de către Trump, în 2020.

56% spun că acțiunile SUA cresc riscul de slăbire a relațiilor cu aliații SUA, deoarece Trump a atacat aliații europeni care au pus la îndoială strategia din spatele acțiunii împotriva Iranului și deoarece aliații din Golful Persic au avut de suferit din cauza represaliilor iraniene.

(sursa: Mediafax)