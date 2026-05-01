Trump crește taxele pentru mașinile europene

Anunțul a fost făcut prin platforma sa de socializare Truth Social, unde liderul american a precizat că măsura va intra în vigoare începând de săptămâna viitoare.

„Pe baza faptului că Uniunea Europeană nu respectă acordul nostru comercial agreat, voi crește tarifele la 25% pentru mașinile și camioanele care intră în Statele Unite”, a scris Trump.

El a adăugat că măsura nu se va aplica producătorilor care își fabrică vehiculele pe teritoriul american.

„Este pe deplin înțeles și agreat că, dacă produc mașini și camioane în fabrici din SUA, nu va exista niciun tarif”, a transmis președintele american.

Trump a susținut că numeroase fabrici auto sunt în prezent în construcție în SUA, cu investiții de peste 100 de miliarde de dolari, pe care le-a descris drept „un record în istoria producției auto”.

Decizia ar putea afecta marii producători auto europeni, inclusiv Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG și BMW AG, expuși semnificativ pieței americane.

(sursa: Mediafax)