Superliga: CFR și UTA au terminat la egalitate, scor 1-1

CFR a restabilit egalitatea în minutul 60 prin Biliboc, care a finalizat frumos, la colțul lung, de la marginea careului.

Partida a consemnat și debutul fundașului Zouma la CFR Cluj, fost câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea, intrat pe teren în minutul 80.

Pentru CFR Cluj e al optulea meci consecutiv fără victorie în campionat.

Formația lui Andrea Mandorlini are doar opt puncte după 10 etape, fiind pe locul 11, iar UTA e pe locul 7 cu 15 puncte.

Echipele de start:

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Kresic, Sinyan, Camora – Muhar, D. Djokovic, Emerllahu – Sfaiț, Badamosi, Korenica

Rezerve: Gal, Vâlceanu, Zouma, Keita, Perianu, Păun, Deac, Cordea, Biliboc, Ciubancan, Cernigoi, Slimani

Antrenor: Andrea Mandorlini

UTA Arad: D. Iliev – Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Hrezdac, Van Durmen – Costache, A. Roman, Tzionis – M. Coman

Rezerve: Gorcea – Fl. Iacob, Benga, L. Vlăsceanu, L. Mihai, Barbu, Ov. Popescu, Padula

Antrenor: Adrian Mihalcea

(sursa: Mediafax)