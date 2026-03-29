Derby în prima zi de Paști: CFR Cluj și Dinamo se întâlnesc duminică seară

de Redacția Jurnalul    |    29 Mar 2026   •   23:40
Sursa foto: CFR Cluj - Dinamo, meci decisiv pentru play-off

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat marți programul etapei a 4-a din play-off/play-out din Superliga României, rundă care are loc de Paști. Duelul dintre CFR Cluj și Dinamo deschide etapa din play-off, chiar în prima zi de Paști.

Duelul dintre CFR Cluj și Dinamo București este programat duminică, 12 aprilie, de la ora 21:00.

Celelalte două partide din play-off sunt programate o zi mai târziu.

Printre aceste se numără disputa primelor două clasate din momentul de față din campionat: Universitatea Cluj și Universitatea Craiova.

Meciurile din play-out vor începe de vineri, 10 aprilie.

Programul etapei a 4-a / play-off:

duminică, 12 aprilie:

CFR Cluj – Dinamo (ora 21:00)

luni, 13 aprilie:

Rapid București – FC Argeș (18:30)

Universitatea Cluj – Universitatea Craiova (21:30)

Programul etapei a 4-a – play-out

vineri, 10 aprilie:

FC Hermannstadt – Farul Constanța (19:00)

sâmbătă, 11 aprilie:

UTA Arad – FC Botoșani (17:15)

FCSB – Oțelul Galați (20:00)

duminică, 12 aprilie:

Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești (18:00)

luni, 13 aprilie:

Metaloglobus București – Csikszereda Miercurea Ciuc (15:30)

(sursa: Mediafax)

 

