Derby în prima zi de Paști: CFR Cluj și Dinamo se întâlnesc duminică seară

Duelul dintre CFR Cluj și Dinamo București este programat duminică, 12 aprilie, de la ora 21:00.
Celelalte două partide din play-off sunt programate o zi mai târziu.
Printre aceste se numără disputa primelor două clasate din momentul de față din campionat: Universitatea Cluj și Universitatea Craiova.
Meciurile din play-out vor începe de vineri, 10 aprilie.
Programul etapei a 4-a / play-off:
duminică, 12 aprilie:
CFR Cluj – Dinamo (ora 21:00)
luni, 13 aprilie:
Rapid București – FC Argeș (18:30)
Universitatea Cluj – Universitatea Craiova (21:30)
Programul etapei a 4-a – play-out
vineri, 10 aprilie:
FC Hermannstadt – Farul Constanța (19:00)
sâmbătă, 11 aprilie:
UTA Arad – FC Botoșani (17:15)
FCSB – Oțelul Galați (20:00)
duminică, 12 aprilie:
Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești (18:00)
luni, 13 aprilie:
Metaloglobus București – Csikszereda Miercurea Ciuc (15:30)
(sursa: Mediafax)