Derby în prima zi de Paști: CFR Cluj și Dinamo se întâlnesc duminică seară

Duelul dintre CFR Cluj și Dinamo București este programat duminică, 12 aprilie, de la ora 21:00.

Celelalte două partide din play-off sunt programate o zi mai târziu.

Printre aceste se numără disputa primelor două clasate din momentul de față din campionat: Universitatea Cluj și Universitatea Craiova.

Meciurile din play-out vor începe de vineri, 10 aprilie.

Programul etapei a 4-a / play-off:

duminică, 12 aprilie:

CFR Cluj – Dinamo (ora 21:00)

luni, 13 aprilie:

Rapid București – FC Argeș (18:30)

Universitatea Cluj – Universitatea Craiova (21:30)

Programul etapei a 4-a – play-out

vineri, 10 aprilie:

FC Hermannstadt – Farul Constanța (19:00)

sâmbătă, 11 aprilie:

UTA Arad – FC Botoșani (17:15)

FCSB – Oțelul Galați (20:00)

duminică, 12 aprilie:

Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești (18:00)

luni, 13 aprilie:

Metaloglobus București – Csikszereda Miercurea Ciuc (15:30)

(sursa: Mediafax)