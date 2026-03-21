Gafa URIAȘĂ a lui Căbuz aduce victoria lui U Cluj. Echipa lui Bergodi trece pe primul loc

Victoria oaspeţilor a fost adusă de gafa de proporţii a portarului Cătălin Căbuz, care a luftat la o minge trimisă de fundaşul Florin Borţa. Căbuz tocmai fusese convocat de urgenţă de selecţionerul echipei naţionale, Mircea Lucescu, pentru barajul cu Turcia, pentru Cupa Mondială din 2026.



Cele două echipa s-au anihiliat reciproc în marea majoritate a timpului, dar au reuşit fiecare să îşi creeze o ocazie mare de gol.



În min. 10, Issou Macalou a centrat pentru Jovo Lukic, care nu a reuşit să reia de la doi metri de poartă.



Dorinel Oancea (90) a şutat din voleu de la 20 de metri, dar mingea a lovit transversala.



Universitatea a ajuns la şase victorii consecutive.



În sezonul regulat, cele două echipe şi-au împărţit victoriile, FC Argeş câştigând la Mioveni cu 1-0, iar ''U'' cu 3-1 la Cluj-Napoca.



FC Argeş - FC Universitatea Cluj 0-1 (0-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni

A marcat: Cătălin Căbuz (82, autogol).

Arbitru: Marcel Bîrsan (Bucureşti); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Ionuţ Traian Neacşu (Bucureşti); al patrulea oficial: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti)

Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa)

Observatori: Adrian Comănescu (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Ion Ion (Bucureşti) - LPF

