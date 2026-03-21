ȘOC în lotul României: Cătălin Căbuz convocat URGENȚĂ după accidentarea lui Popa!

Schimbare în lotul României pentru barajul cu Turcia!

Urgență totală la naționala României! Portarul Cătălin Căbuz (FC Argeș) a fost chemat de Mircea Lucescu chiar înainte de play-off-ul cu Turcia, după ce Mihai Popa (CFR Cluj) s-a accidentat.

Federația Română de Fotbal a anunțat pe Facebook: „Mihai Popa are o problemă musculară, iar stafful medical a decis că nu se poate recupera la timp. Selecționerul l-a convocat pe Căbuz de la FC Argeș.”

Lotul de portari pentru baraj: Trei opțiuni pentru Lucescu

Ionuț Radu (Celta Vigo) – titularul de bază.

Marian Aioani (Rapid) – debutant.

Cătălin Căbuz (FC Argeș, 29 ani) – nou-venitul.

România joacă joi la Istanbul cu Turcia (19:00), în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. Finala: 31 martie (21:45), Slovacia sau Kosovo.

Cine e Cătălin Căbuz? Statistici de top în SuperLigă

Căbuz a aflat vestea fix înainte de meciul cu U Cluj (play-off SuperLiga). Sosise recent la Argeș în schimb cu Hermannstadt (el vs. David Lazar).

Cota piață : 850.000 euro (Transfermarkt).

Sezonul acesta : 29 meciuri, 39 goluri primite, 5 meciuri fără gol primit .

Cariera: Voința Sibiu, Viitorul II, Măgura Cisnădie, Râmnicu Vâlcea, Hermannstadt, Chindia, Farul, CFR Cluj. Fost U21 internațional.

Lotul României pentru meciul cu Turcia, din barajul pentru CM 2026

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

AGERPRES