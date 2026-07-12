Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României 2026 după un thriller cu Universitatea Cluj. Trofeul a fost decis la loviturile de departajare

Formația pregătită de Filipe Coelho își trece astfel în palmares primul trofeu al noului sezon, după o confruntare echilibrată și plină de momente tensionate.

Nsimba a deschis scorul pentru Universitatea Craiova

Oltenii au început mai bine partida și au fost recompensați înainte de pauză. În minutul 40, Nsimba a finalizat excelent pasa oferită de Anzor, trimițând mingea în poarta ardelenilor și declanșând bucuria celor peste zeci de mii de suporteri prezenți pe „Ion Oblemenco”.

Universitatea Craiova a intrat la cabine cu avantaj minim, după o primă repriză în care a controlat jocul și și-a creat cele mai importante oportunități.

Universitatea Cluj a egalat cu ajutorul VAR

Echipa din Cluj a revenit mai hotărâtă după pauză și a restabilit egalitatea în minutul 53. Alibek a înscris după o acțiune construită de Macalou, însă reușita a fost anulată inițial pentru ofsaid.

După verificarea fazei în camera VAR, arbitrul a decis validarea golului, iar tabela a indicat 1-1, scor care avea să rămână neschimbat până la finalul timpului regulamentar.

Până la final, craiovenii au mai avut ocazii de gol prin debutantul Elisor (70), dar Lefter a respins, prin Cicâldău (83), care a trimis în bara transversală de la 25 m, şi Romanciuk (85), cu un şut de la 30 de metri puţin peste poartă.

Loviturile de departajare au decis câștigătoarea Supercupei României

Cum regulamentul competiției nu a prevăzut reprize de prelungiri, trofeul a fost decis direct la loviturile de departajare.

Universitatea Craiova a executat impecabil de la punctul cu var, transformând toate cele cinci penalty-uri, în timp ce Universitatea Cluj a ratat o execuție decisivă. Oltenii s-au impus cu 5-3 și au cucerit Supercupa României 2026, în fața propriilor suporteri.

Universitatea Craiova a mai cucerit Supercupa României o singură dată, în 2021, după 0-0 şi 4-2 la penalty-uri în faţa celor de la CFR Cluj. În 2018, a pierdut Supercupa în faţa celor de la CFR Cluj, cu 0-1, pe ''Ion Oblemenco''.



Universitatea Craiova - Universitatea Cluj 1-1 (1-0); 5-3, la loviturile de departajare

Au marcat: Steven Nsimba (40), respectiv Alibek Aliev (54).

Au executat în ordine loviturile de departajare: Assad Al Hamlawi 1-0 (gol), Alexandru Chipciu 1-1 (gol), Adrian Rus 2-1 (gol), Issouf Macalou 2-1 (ratare - şut peste poartă), Alexandru Cicâldău 3-1 (gol), Marius Ştefănescu 3-2 (gol), Carlos Mora 4-2 (gol), Mouhamadou Drammeh 4-3 (gol), Anzor Mekvabişvili 5-3 (gol).

Craiova, Stadionul ''Ion Oblemenco'': 14.122 spectatori

Supercupa României



Au evoluat echipele:

Universitatea Craiova: 90. Răzvan Sava - 3. Oleksandr Romanciuk, 24. Nikola Stevanovic (9. Assad Al Hamlawi, 90+2), 6. Vladimir Screciu (28. Adrian Rus, 62) - 17. Carlos Mora, 5. Anzor Mekvabişvili, 8. Tudor Băluţă (20. Alexandru Cicâldău, 71), 11. Nicuşor Bancu (căpitan) - 30. David Matei, 7. Steven Nsimba (22. Simon Elisor, 62), 10. Ştefan Baiaram (19. Heriberto Tavares, 46). Antrenor: Filipe Coelho.

Rezerve neutilizate: 21. Laurenţiu Popescu - 4. Alexandru Creţu, 12. Monday Etim, 5. Juraj Badelj, 18. Mihnea Rădulescu, 23. Samuel Teles, 29. Luca Băsceanu.

Universitatea Cluj: 1. Ştefan Lefter - 33. Jug Stanojev (12. Friday Adams, 86), 22. Florent Poulolo (19. Issouf Macalou, 46), 6. Iulian Cristea, 27. Alexandru Chipciu (căpitan) - 98. Gabriel Simion (14. Marius Ştefănescu, 46), 8. Dorin Codrea - 18. Pedro Pinho, 10. Dan Nistor, 94. Ovidiu Bic (7. Mouhamadou Drammeh, 81) - 25. Alibek Aliev (9. Atanas Trică, 86). Antrenor: Cristiano Bergodi.

Rezerve neutilizate: 46. Neofytos Michael, 99. Tudor Coşa - 2. Alin Chinteş, 4. Andrei Coubiş, 20. Ibuchi Chukwu, 29. Oucasse Mendy, 59. Alin Techereş.



Arbitru: Iulian Călin; arbitri asistenţi: Florin Neacşu şi Nicuşor Marin; al patrulea oficia: Florin Andrei; arbitru asistent de rezervă: Laszlo Imre Bucsi.

Arbitru video: Adrian Cojocaru; arbitru asistent video: Valentin Porumbel

Arbitru video de rezervă: Marcel Bîrsan; arbitru asistent video de rezervă: Sorin Costreie

Observator CCA: Iosif Olah; Delegat de joc: Felix Grigore

Cartonaşe galbene: Aliev (65), Mora (74), Mekvabişvili (76), Bergodi (77), Nistor (90), Rus (90+2).

AGERPRES