„Strâmbule! Îndreaptă UTA!”

UTA Arad a anunțat ieri încheierea colaborării cu antrenorul Laszlo Balint, cel care a promovat echipa în primul eșalon, demis apoi, reangajat în acest sezon și, acum, din nou demis. Locul din clasament, la doar un punct de retrogradarea directă, a determinat această mișcare chiar dacă UTA este în semifinalele Cupei României, cu șanse să joace finala. Totuși, rămânerea în prima ligă este obiectivul principal al arădenilor, iar Balint pare neputincios în realizarea lui. De altfel, antrenorul pierduse și susținerea vestiarului, și a suporterilor, singurii care au mai avut răbdare cu el fiind doar cei din conducerea clubului. În cele din urmă, cu doar 7 victorii în întreg sezonul, însă cu 18 înfrângeri, UTA este într-o situație disperată. Cu patru etape înainte de finalul campionatului și cu un program extrem de greu, arădenii pot retrograda chiar direct. În ultimele meciuri, acasă cu Hermanstadt și FCU Craiova, și deplasări la Pitești și Mioveni, „Bătrâna doamnă” are de obținut neapărat 9 puncte și, lucrul cel mai important, victorie cu FC Argeș, contracandidata directă la evitarea locului de retrogradare directă.

Mai poate „speria” Mircea Rednic în antrenorat?

Înlocuitorul lui Balint este Mircea Rednic, aflat la al 26-lea contract de antrenor principal. Are un palmares bogat, care cuprinde și titluri de campion cu Rapid și Dinamo, însă în ultimii ani ani nu a mai obținut performanțe. De asemenea, „Strâmbu'” nu este cunoscut ca un specialist al salvării echipelor de la retrogradare. Nu a reușit nici la Iași, nici la Petrolul și nici la Dinamo, chiar dacă el a fost demis înainte, lăsase echipele cu un bilanț dezastruos. Nici în mandatele pe care le-a avut la echipe cu pretenții nu a avut rezultate. Nu a rezistat mult pe bancă nici la CFR Cluj, nici la Viitorul. În aceste condiții, suporterii arădeni sunt sceptici vizavi de Rednic. „Dar trebuia făcut ceva. Cu Balint nu se mai putea, ne ducea direct în «B», au comentat suporterii pe internet.

Paradoxul de la Arad

Este de neînțeles ce se întâmplă cu UTA. O echipă cu pretenții, cu un lot foarte bun, cu arenă nouă, cu suporteri care susțin necondiționat echipa și vin în număr mare la stadion, cu un joc bun, apreciat chiar și de adversari. Totuși, rezultatele au lipsit, în ciuda faptului că au încercat antrenori cu rezultate, cum a fost aducerea lui Croitoru. Acesta a avut o perioadă foarte bună la Botoșani. N-a reușit și la Arad ce făcuse în Moldova și a trebuit să plece. „Șocul” readucerii lui Balint mai mult a stricat decât a reabilitat situația echipei, care, repet, are un lot mult peste media campionatului. „Realitatea este că Balint rămâne un bun antrenor de Liga 2. Probabil, dacă vom retrograda anul ăsta, anul viitor ar fi cel mai potrivit pentru a ne promova din nou în Liga 1. Dar în Liga 1 nu se pricepe. A demonstrat asta și la UTA, și la Universitatea Craiova. Balint rămâne iubit de noi. Ne-a dus în Liga 1, a bătut Dinamo, a bătut Poli Timișoara, dar probabil că nu poate mai mult, nu poate duce echipa mai sus ”, au mai scris suporterii arădeni.

Obiectiv: salvarea de la retrogradare

Rednic are o sarcină clară, dar dificilă. Salvarea de la retrogradare prin obținerea unor rezultate bune într-un timp atât de scurt nu este punctul forte al lui Rednic. Însă cu lotul pe care-l are la dispoziție ar trebui să reușească. Soluția salvatoare ar fi resuscitarea golgheterului Keșeru, până nu de mult om de națională. Acesta n-a mai prins 90 de minute pe teren de pe 16 iulie 2022, o înfrângere la Pitești, acesta fiind și singurul meci în care fostul vârf al naționalei a fost integralist. Însă Keșeru este un jucător valoros și are un bun simț al porții, chiar la cei 36 de ani, iar repunerea lui în valoare poate salva UTA.