Ancelotti crede că Neymar poate ajuta Brazilia la CM 2026

Neymar nu a mai jucat pentru Brazilia din octombrie 2023, când a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul stâng în timpul unui meci de calificare la Cupa Mondială împotriva Uruguayului.



Fosta vedetă a Barcelonei şi a lui Paris Saint-Germain a revenit în acţiune în octombrie anul trecut, după mai mult de un an petrecut în afara terenului, dar de atunci s-a confruntat cu o serie de accidentări musculare minore.



''Este un jucător foarte important pentru echipa noastră la Cupa Mondială'', a declarat Ancelotti într-un interviu acordat Confederaţiei sud-americane de fotbal (CONMEBOL), publicat joi.



Miercuri, Santos a anunţat că a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului lui Neymar până în decembrie. Jucătorul în vârstă de 33 de ani a jucat doar în 12 meciuri de când s-a întors la clubul său din copilărie de la echipa Al-Hilal din liga saudită, în ianuarie.



''Trebuie să se pregătească bine. Are timp pentru asta. Am vorbit cu el despre asta: să se pregătească bine, pentru că noi credem că ar trebui să fie un jucător foarte important'', a spus Ancelotti, care a preluat conducerea Braziliei luna trecută, după ce a părăsit Real Madrid.



Brazilia îşi va încheia campania de calificare la Cupa Mondială împotriva Chile şi Boliviei în septembrie. Cvintupla campioană mondială se află în prezent pe locul trei în clasamentul zonei sud-americane cu 10 echipe şi şi-a asigurat deja un loc la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.



Neymar a marcat 79 de goluri în 128 de meciuri pentru Brazilia de la debutul său internaţional în 2010. AGERPRES