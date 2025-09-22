Favoriții la Balonul de Aur 2025, înaintea galei de la Paris

La masculin, principalii favoriți sunt francezul Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), considerat candidatul numărul unu după ce a câștigat Liga Campionilor și titlul în Ligue 1, și tânărul spaniol Lamine Yamal (FC Barcelona), aflat la primul sezon complet de excepție.

În cursa pentru trofeu se mai află brazilianul Raphinha (Barcelona), egipteanul Mohamed Salah (Liverpool), englezul Harry Kane (Bayern Munchen) și francezul Kylian Mbappé (Real Madrid).

Paris Saint-Germain este clubul cel mai bine reprezentat în cadrul tuturor categoriilor, cu nouă jucători, egalând recordul stabilit de Real Madrid în 2018. Reprezentanții PSG nu vor fi, însă, la gala de la Paris, urmând să evolueze, în deplasare, în derbiul din campionatul francez cu Marseille, chiar de la ora 21:00, după ce meciul a fost amânat duminică, din cauza ploilor abundente.

La feminin, trei nume se regăsesc printre principalele favorite la trofeu: iberica Aitana Bonmatí (Barcelona), de două ori câștigătoare a trofeului și favorită pentru un al treilea succes consecutiv, englezoaica Alessia Russo (Arsenal), campioană europeană și câștigătoare a Ligii Campionilor, și o altă sportivă spaniolă, Alexia Putellas (Barcelona), laureată în 2021 și 2022.

Alte jucătoare cu șanse notabile sunt Clàudia Pina (Barcelona), Lucy Bronze (Chelsea) și Mariona Caldentey (Arsenal).

Votul este realizat de jurnaliști specializați din primele 100 de țări din clasamentul FIFA, pe baza performanțelor individuale, a palmaresului colectiv și a fair-play-ului.

Evenimentul este organizat de France Football, împreună cu forul european de fotbal UEFA.