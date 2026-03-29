Barcelona și-a asigurat deja locul în elita mondială

Barca, liderul campionatului spaniol, a acumulat 73 de puncte după victoria obţinută duminică în partida cu Rayo Vallecano, iar diferenţa faţă de ocupanta locului al cincilea în clasament, Betis Sevilla, a crescut la 29 de puncte, după ce gruparea "verdiblanco" s-a înclinat pe terenul formaţiei Athletic Bilbao (1-2).



Echipa antrenată de germanul Hansi Flick are asigurat unul dintre primele patru locuri în ierarhia finală din La Liga, care garantează calificarea directă în Champions League, în condiţiile în care până la sfârşitul actualei ediţii a campionatului Spaniei au mai rămas de disputat nouă etape, în care Betis Sevilla poate acumula maximum 27 de puncte.



FC Barcelona va participa astfel pentru a 23-lea sezon consecutiv la cea mai importantă competiţie continentală intercluburi (începând cu ediţia 2004/2005) şi pentru a 37-a oară în istoria sa, precizează sursa citată.



