Campionatul European itinerant, un rateu

Când a fost anunțat formatul ediției jubiliare a Campionatului European de Fotbal, cu meciuri în orașe de la un capăt la altul al continentului părea spectaculos pe hârtie. Realitatea ulterioară a arătat că proiectul nu a fost gândit în cele mai mici amănunte. A mai venit și pandemia și, deși a fost amânat un an, multe restricții au rămas valabile, iar cel mai mult au avut de suferit suporterii, care nu și-au putut susține favoriții așa cum ar fi vrut.

Zürich - Baku - Roma - Baku - București. În total 12.150 de kilometri. Atât au avut de străbătut suporterii elvețieni ca să-și susțină echipa națională. Și suporterii suedezi au avut mult de colindat. Stockholm - Sevilla - Sankt Petersburg - Glasgow: 8.000 de kilometri. Polonezii: 9.000 de kilometri. Acesta este motivul pentru care puțini s-au încumetat la astfel de drumuri.

Am întâlnit un mic grup de suporteri elvețieni ajunși la București pentru partida cu Franța. Trei dintre ei spun au participat la toate meciurile. „Cel mai mult am dormit în avion. În rest n-am reușit să ne odihnim. Nici la Baku, nici la Roma. Diferența de fus orar, de climă, nu este în regulă. Meciuri din trei în trei zile, o zi pe avion, apoi ziua meciului și ziua următoare iar pe avion. Foarte greu. Dacă o să câștigăm cu Franța, următorul meci va fi la Sankt Petersburg, deci încă 1.500 de kilometri. Cinci zboruri obositoare în 10-15 zile... nici nu mai știu. Am pierdut noțiunea timpului. Voi avea nevoie de încă o săptămână de odihnă acasă”. Cât au cheltuit? „Mult, foarte mult, dar nu mai contează. Ne-am susținut echipa. Dar a fost pentru ultima oară când fac un astfel de traseu. Este obositor, este scump. Uneori poate fi și riscant. În Baku am avut și câteva probleme cu cazarea. Dar am trecut și peste asta. Acum venim de acasă, din Elveția. Deci mai adăugați un zbor Zürich - București. Formatul ăsta este imposibil. Și pentru echipe, și pentru noi, suporterii. Dacă tot s-a vrut organizarea în 11 țări, era mai bine ca o grupă să aibă toate jocurile într-o singură țară, într-un singur oraș. Era mai frumos ca toți suporterii să stea la un loc. Nu am auzit să fi fost conflicte între suporteri. Ai auzit să fi fost pe undeva probleme? Eu nu. Este o competiție a prieteniei”, ne-a spus unul dintre suporterii elvețieni, printre foarte puținii care au participat la toate meciurile echipei lor.

Și fanii francezii au fost nemulțumiți

Mulți suporteri ai naționalei Franței au renunțat să se mai deplaseze la București pentru meciul de aseară cu Elveția. Motivul a fost lipsa locurilor la zborurile directe Paris-București, singura variantă fiind una cu escală de 13 ore la Varșovia. „Ne așteptam ca prețurile pentru biletele de avion să crească, dar acum nu mai există nicio limită. Un bilet de avion a ajuns să coste 500 de euro, în mod normal nu ar trebui să coste mai mult de 100 de euro să ajungi la București”, au declarat mai mulți suporteri ai „Les Bleus” în presa franceză.

Două favorite au plecat deja acasă

Contrar calculelor hârtiei, două favorite chiar la cucerirea titlului, Țările de Jos și Portugalia, au fost eliminate. Surprinzătoare este eliminarea Olandei. După ce a învins pe linie în grupă, părea câștigătoare sigură în fața Cehiei, însă cehii au dat peste cap previziunile caselor de pariuri. Pe de altă parte, naționala Țărilor de Jos a avut un joc departe de cel prestat în grupă, în timp ce naționala Cehiei s-a organizat excelent și nu i-au lăsat pe batavi să se apropie de poartă. De altfel, olandezii au înregistrat și un record negativ: statistica meciului arată că nu au trimis niciun șut pe poartă și nu au legat mai mult de 4 pase consecutive, o situație care nu s-a mai întâmplat niciodată în ultimii 50 de ani. În ceea ce privește campioana europeană en-titre, Portugalia a pierdut în fața Belgiei în urma unui meci splendid, demn de reputația celor două echipe. Urmează, diseară, un alt meci-șoc: Anglia-Germania.