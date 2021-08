CFR Cluj, singura care ne mai poate salva coeficientul UEFA

Hepta CFR Cluj CFR Cluj

Prăbușirea nivelului fotbalului românesc la toate nivelurile este evidentă în ultimii ani. Naționala mare, care a schimbat trei selecționeri în cinci ani, nu a mai obținut niciun rezultat remarcabil într-un meci oficial de aproape 14 ani, de la acel 1-0 cu Olanda, de pe 13 octombrie, meci disputat la Constanța. De atunci, fotbalul nostru a fost în continuă cădere, care s-a accentuat în ultimii ani. A existat o singură excepție, naționala U-21 în 2019, care a ajuns în semifinalele turneului, însă, ulterior, această performanță nu a mai fost repetată și puțini dintre jucătorii acelei echipe au confirmat ulterior fie la echipele de club, fie la echipa mare, fie la echipa olimpică. Nici la nivelul echipelor de club nu am avut mari realizări, în afara unor mici sclipiri europene ale celor de la CFR Cluj. În rest, celelalte echipe participante în cupele europene au produs mai mult daune în ceea ce privește coeficientul UEFA.

Celebra vorbă românească „Mai jos de-atât nu avem cum să cădem” ar trebui trimisă la reciclare. Realitatea ultimilor ani ne arată nu doar că este posibil, ci și „realizabil”. Echipele noastre de club au avut prestații atât de slabe în ultimii 4 ani, cu măruntele și rarele excepții ale clujenilor, încât acel „Mai jos” a devenit deja „Mult mai jos”.

FCSB, fostul motor al coeficienților UEFA, a devenit o echipă anonimă

Cea mai mare cădere a avut-o FCSB. Echipa lui Gigi Becali a fost ani de zile principalul furnizor de puncte pentru coeficientul UEFA, însă în ultimii patru ani, incluzând și ediția 2021-2022, FCSB nu a mai reușit să ajungă în grupele cupelor europene, și-a pierdut statutul de cap de serie pentru ultimele tururi de calificare, și, mai mult, pentru ediția de anul viitor va pierde și cele 5 puncte acumulate în ediția 2016-2017 a cupelor europene, când a ajuns în grupele Europa League eliminată în play-off-ul Champions League de Manchester City. Însă în acel an România se clasa pe locul 15 în clasamentul coeficienților UEFA, trimitea două echipe în preliminariile Champions League (Astra și FCSB) și trei în preliminariile Europa League (Pandurii, Viitorul și Poli Iași). Astra ajungea în primăvara europeană, unde era eliminată greu de Genk, iar FCSB termina ultima în grupă cu 6 puncte. Coeficientul FCSB era de departe cel mai mare dintre toate echipele românești și era încă „motorul” Ligii 1 în Europa. La tragerile la sorți pentru cupele europene din această vară, FCSB avea încă un coeficient bun, 21 de puncte, însă cu ieșirea prematură pentru anul viitor acest coeficient va scădea la 17,5, iar din vara viitoare, când se vor elimina și cele 9 puncte acumulate în sezonul 2017-2018, FCSB va avea sub 10 puncte acumulate în ultimii 5 ani. Asta o scoate și de pe lista capilor de serie chiar din primele tururi preliminare ale cupelor europene.

Universitatea Craiova rămâne la un nivel modest de cinci ani

De la debutul în cupele europene, în 2017, oltenii au reușit o singură dată să joace trei tururi preliminare, în sezonul 2019-2020, când au trecut de azerii de la Sabail și de Honved Budapesta, pierzând însă în turul 3 cu AEK Atena. A fost, de altfel, cel mai bun an, acumulând 2,5 puncte. În rest, 2017-2018 - 1p, 2018-2019 - 1,5p, 2020-2021- 1p și 2021-2022 - 1,5p. În acest moment, echipa lui Mihai Rotaru are 7,5 puncte și, având în vedere că a fost deja eliminată, cu acest coeficient va rămâne și pentru ediția de anul viitor, pentru că în 2016-2017, sezon care nu se mai ia în considerare, CSU a avut 0, neparticipând. Cu acest punctaj Universitatea are nevoie de mult noroc la tragerile la sorți din vara viitoare, dacă se va califica în cupele europene.

Sepsi Sf. Gheorghe, debut onorabil

Covăsnenii, la prima participare în Europa și, deși au avut coeficient 0 și au avut parte de un adversar mai puternic, au fost aproape să se califice, eliminați doar la loviturile de departajare. Au părăsit competiția neînvinși și au acumulat primele lor 1,5 puncte în clasamentul coeficienților. Marele regret al echipei și al suporterilor este că și-ar fi dorit să inaugureze noul stadion cu un meci în cupele europene, eveniment care s-ar fi întâmplat chiar pe 5 august, cu Maccabi Tel Aviv, dacă Sepsi trecea de slovacii de la Spartak Trnava. Totuși, față de FCSB și Universitatea Craiova, Sepsi a părut cea mai montată și mai dornică să se califice în Turul 3.

România cade cel puțin 6 locuri

Consecințele sunt îngrijorătoare pentru toate echipele care vor participa de anul viitor în cupele europene. România pierde dintr-un foc 2 puncte. Asta înseamnă din capul locului coborârea de pe locul 25 pe locul 30 și, ATENȚIE!, locul 30 înseamnă începerea competițiilor europene încă din primul tur preliminar, împreună cu echipele țărilor clasate pe locurile 30-55, de la Bosnia, Luxemburg și Kosovo până la Andorra, Malta și San Marino, echipe care încep competiția la jumătatea lunii iunie. Asta înseamnă că nu mai există vacanță, nu mai este timp pentru pregătirea de vară, la câteva săptămâni de încheierea sezonului Ligii 1.

Mai grav este că, deși suntem deja depășiți de Ungaria, Slovenia, Kazahstan, Azerbaidjan și Polonia, este foarte posibil să fim depășiți și de Slovacia, care mai are două echipe în Conference League, asta înseamnă că putem coborî chiar pe 31, însă la diferență destul de mare de locul 28, care ne-ar oferi calendarul pe care l-am avut în acest an.

Speranțele se agață de CFR Cluj

Ca să rămânem la situația oricum modestă în care ne aflăm acum, este nevoie ca CFR Cluj să facă un sezon de excepție în grupele cupelor europene. Clujenii, indiferent ce vor face cu Young Boys Berna în preliminariile Champions League, sunt siguri de grupele Conference League. Mai au și varianta Europa League. Însă, dacă e să comparăm ce și-ar dori mai mult CFR Cluj, este clar că ar vrea mai mult accederea în grupele Europa League, care le oferă din start o rețetă financiară net superioară grupelor Conference League, însă adversarele din grupe sunt de un alt calibrul față de ce ar putea întâlni în Conference. Dar, din punct de vedere al coeficientului UEFA, pentru Liga 1 ar fi mai bine ca CFR Cluj să meargă în Conference League, unde adversarii din grupă ar fi, cel puțin teoretic, inferiori celor din Europa League, și clujenii ar aduna mai multe puncte la coeficientul UEFA. Este de menționat că, indiferent de competiție, UCL, UEL sau UECL, punctele au aceeași valoare în clasamentul coeficienților. Diferența dintre cele trei competiții de face la sumele de bani încasați de la UEFA. Șumudică va trage, desigur, pentru bani, deci Europa League va fi prioritatea clubului. Jurnalul a mai scris în mai multe rânduri că CFR are o „gaură” de aproape 18 milioane de euro care ar putea fi acoperită imediat în cazul în care Șumi ar reuși o minune și ar califica echipa în grupele Champions League. Grupele Europa League ar aduce doar în urma unei prestații excelente în jur de 7-8 milioane de euro de la UEFA, în timp ce în Conference League ar încasa 4-5 milioane de euro.

Eu vă rog să nu mai includeți echipa FCSB în fotbalul românesc, pentru că nu are nicio legătură cu fotbalul românesc. FCSB este o entitate separată, este echipa unui singur om, care, pe banii lui, face ce vrea cu jucăria lui. El face lotul, el face transferurile, el face echipa, el face schimbările. El refuză să dea jucători la echipele naționale. Mai nou, nici nu mai contribuie la coeficientul UEFA al României. Este o mare rușine această eliminare, însă echipa asta nu mai are de mult nicio legătură cu fotbalul românesc.

Gabi Balint, fost internațional

N-am vrut să am dreptate și nu am vrut să fiu ironic atunci când am spus că CFR va fi singura echipă din Liga 1 care va juca în luna decembrie în cupele europene. Din păcate, am rămas singurii care tragem la căruța coeficientului UEFA.

Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj