Cine va câștiga Cupa Mondială 2026? Calculul făcut înainte de sferturi

Potrivit calculelor statistice, Franța rămâne principala favorită la cucerirea Cupei Mondiale, la fel ca după încheierea fazei grupelor. Echipa pregătită de Didier Deschamps este cotată cu cele mai mari șanse să își treacă în palmares al treilea titlu mondial.

Principalele favorite

După încheierea optimilor de finală, în competiție au mai rămas doar opt naționale. Opta a analizat probabilitățile fiecărei echipe de a ajunge în semifinale, finală și de a ridica trofeul.

Franța conduce clasamentul favoritelor, cu o probabilitate de 27,3% de a deveni campioană mondială. „Les Bleus” ar putea întâlni Spania în semifinale, într-un duel între două dintre cele mai bine cotate formații rămase în turneu.

Spania ocupă poziția a doua în clasamentul statistic, cu 21,3% șanse la câștigarea trofeului. Naționala iberică fusese considerată favorită înaintea turneului final, însă după meciurile din grupe Franța a trecut pe primul loc în simulările supercomputerului.

Podiumul este completat de Argentina, campioana mondială en-titre, care are 17,3% șanse să își apere titlul cucerit la ediția precedentă. Parcursul sud-americanilor până în semifinale este considerat unul favorabil, următorul posibil adversar fiind Anglia sau Norvegia, potrivit as.ro.

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Care sunt șansele echipelor?

Franța – 27,3%

Spania – 21,3%

Argentina – 17,3%

Anglia – 16,5%

Norvegia – 6,6%

Elveția – 3,8%

Maroc – 3,7%

Belgia – 3,6%

Cu doar opt echipe rămase în competiție, sferturile de finală se anunță decisive pentru configurația luptei la trofeu, iar calculele statistice se pot schimba după fiecare meci eliminatoriu.