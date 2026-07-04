CM 2026: Maroc trimite Canada acasă și se califică în sferturi

Partida Maroc-Canada s-a încheiat cu victoria africanilor, scor 3-0. Mijlocașul Azzedine Ounahi a deschis scorul în minutul 50 la primul șut pe poartă al echipei sale. Tot el a mărit avantajul în minutul 82 la capătul unui contraatac, iar Soufiane Rahimi a stabilit scorul final în minutul 98.

Naționala nord-africană devine astfel prima echipă care se califică în sferturile Cupei Mondiale organizată în comun de SUA, Canada și Mexic.

Marocanii vor întâlni în sferturi învingătoarea din partida Paraguay-Franța. Meciul va începe în noaptea de sâmbătă spre duminică, la miezul nopții (ora României). Cele două echipe se vor confrunta pe stadionul Lincoln Financial Field din Philadelphia, SUA.

Maroc va întâlni învingătoarea dintre Paraguay și Franța în prima partidă din sferturile Cupei Mondiale. Partida se va disputa joia viitoare, la Foxborough (Boston), Massachusetts, SUA.

Celelalte meciuri din optimile competiției sunt Portugalia-Spania (3), SUA-Belgia (4), Norvegia-Brazilia (5), Mexic-Anglia (6), Argentina-Egipt (7) și Elveția-Columbia (8). Echipele învingătoare din partidele 3-4, 5-6 și 7-8 se vor întâlni în sferturi.

(sursa: Mediafax)