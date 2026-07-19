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Turneul final din America de Nord va marca, cel mai probabil, ultima apariție la un Campionat Mondial pentru Messi, Ronaldo și Kane

de Redacția Jurnalul    |    19 Iul 2026   •   16:40
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Turneul final din America de Nord va marca, cel mai probabil, ultima apariție la un Campionat Mondial pentru Messi, Ronaldo și Kane
Sursa foto: Hepta.ro/Monștrii sacri Messi și Ronaldo își joacă ultima carte la Campionatul Mondial!

Cupa Mondială din 2026 reprezintă turneul de adio pentru o generație de aur. Celebrii fotbaliști, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo sau Harry Kane își vor juca ultima carte pe marea scenă globală

Anglia a fost eliminată dureros de Argentina, în semifinale. Kane a lăsat de înțeles că acesta ar putea fi ultimul său Campionat Mondial, potrivit Mirror. Atacantul a marcat șase goluri la turneul din 2018, câștigând Gheata de Aur. Anul acesta, Kane a ajuns tot la șase goluri, înaintea meciului pentru locul trei.

Cum arată parcursul lui Messi și Ronaldo la acest turneu?

Messi este prezent la a șasea sa ediție consecutivă de Cupă Mondială. Argentinianul este golgheter ex aequo al turneului, cu opt goluri marcate. Mai are un singur meci de disputat, finala de duminică.

Ronaldo, în schimb, a fost eliminat în optimile de finală, alături de Portugalia. La 41 de ani, portughezul a marcat doar trei goluri la acest turneu.

Ce s-a întâmplat cu Neymar și Modric la Cupa Mondială?

Accidentările au marcat parcursul lui Neymar în ultimii ani, dar brazilianul a fost convocat la turneu. Participarea sa s-a limitat la două apariții ca rezervă, din cauza unei accidentări. Neymar a marcat un penalty de consolare, în înfrângerea Braziliei în fața Norvegiei. Luka Modric, la 40 de ani, a văzut Croația eliminată de Portugalia lui Ronaldo.

Cum s-au descurcat alte vedete aflate la un posibil ultim turneu?

Sadio Mane nu a reușit să înscrie pentru Senegal, eliminat de Belgia la loviturile de departajare. Kevin De Bruyne și Belgia au ajuns în sferturi, unde au pierdut în fața Spaniei. Son Heung-min a văzut Coreea de Sud eliminată devreme, după înfrângeri cu Mexicul și Africa de Sud. Mohamed Salah s-a confruntat cu o accidentare, iar Egiptul a fost eliminat de Argentina în optimi.

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(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: cupa mondială messi Ronaldo
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