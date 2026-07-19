Cei mai iubiți fotbaliști pe rețelele sociale la Cupa Mondială 2026: Haaland, „vikingul" care cucerește internetul

Cinci fotbaliști au devenit vedete ale rețelelor sociale la Cupa Mondială 2026, iar numărul lor de urmăritori a crescut cu zeci de milioane în timpul turneului - depășind uneori chiar și ritmul de creștere al unor nume consacrate precum Messi, Ronaldo sau Neymar, potrivit unei analize Al Jazeera.

Haaland, „vikingul" care cucerește internetul

Norvegianul Erling Haaland a fost una dintre cele mai îndrăgite personalități ale turneului, atât pe teren, cât și online. Atacantul, în vârstă de 25 de ani, postează spontan pe Snapchat și Instagram, imediat după fiecare victorie - un moment viral a fost cel în care a urcat în avionul spre casă cu un raton împăiat. Haaland are peste 70 de milioane de urmăritori pe Instagram, dintre care 29 de milioane s-au adăugat doar în ultima lună, potrivit Social Blade. Estimările arată că numărul său de urmăritori va ajunge la aproximativ 75 de milioane imediat după finala Cupei Mondiale și la aproape 322 de milioane până la finalul anului.

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Cea mai mare creștere a avut loc chiar în perioada sferturilor și semifinalelor, când Haaland a adăugat peste 12,5 milioane de urmăritori în doar opt zile, potrivit unei analize realizate de MyBettingSites.co.uk pe baza a peste 1.200 de jucători prezenți la turneu. O audiență de această mărime i-ar putea aduce, teoretic, aproximativ 695.900 de dolari pentru o singură postare sponsorizată, calculat la un reper standard de 10 dolari la fiecare 1.000 de urmăritori. Norvegia a ajuns, cu Haaland în frunte, pentru prima dată în sferturile de finală ale unei Cupe Mondiale, iar atacantul a încheiat turneul cu șapte goluri marcate.



Portarul din Capul Verde, marea poveste emoționantă a turneului

Vozinha, portarul de 40 de ani al Capului Verde, a avut una dintre cele mai emoționante povești ale turneului. Paradele sale au dus la un 0-0 surprinzător în meciul de debut, împotriva Spaniei. Contul său de Instagram a urcat de la aproximativ 500.000 la aproape cinci milioane de urmăritori în doar câteva ore, iar în prezent are peste 29 de milioane - o creștere de aproape 89.000% față de perioada dinaintea turneului, ceea ce îl face liderul absolut al clasamentului de creștere din tot turneul, chiar înaintea lui Haaland.

Un detaliu emoționant din spatele poveștii: mama lui Vozinha a putut, în sfârșit, să-l vadă jucând live, după ce a primit viza americană chiar în timpul turneului. Capul Verde, cea de-a treia cea mai mică națiune, ca populație, calificată vreodată la o Cupă Mondială, a trecut neînvinsă de faza grupelor - remize cu Arabia Saudită, Spania și Uruguay -, înainte de a fi eliminată în optimi, 3-2, de Argentina, cu golul decisiv marcat în minutul 111. Succesul echipei s-a reflectat și în social media: Capul Verde a fost națiunea cu cea mai mare creștere agregată de urmăritori din tot turneul, peste 32,5 milioane, Vozinha reprezentând, de unul singur, aproape 90% din acest total. Portarul a glumit că, înainte de turneu, puțini oameni știau unde se află Capul Verde pe hartă.

Bellingham, iubit pentru autenticitate

Mijlocașul englez Jude Bellingham, în vârstă de 23 de ani, a strâns aproape nouă milioane de urmăritori noi în ultima lună, potrivit Social Blade - peste 5,6 milioane doar în perioada 8-16 iulie. Popularitatea sa a crescut semnificativ încă din octombrie anul trecut, după ce a vorbit deschis despre sănătatea sa mintală. Parcursul Angliei la turneu s-a încheiat cu o înfrângere în semifinale, dar Bellingham rămâne unul dintre cei mai apreciați jucători ai generației sale, cu un feed de Instagram care reflectă personalitatea calmă și autentică pe care o are și pe teren.

Fratele mai mic al lui Lamine Yamal, mica vedetă a turneului

Tânărul spaniol de 19 ani are un feed de Instagram plin de fotografii de familie și postează des momente de după meci. Fratele său mai mic, Keyne, de doar trei ani, a devenit el însuși un fel de mică celebritate a turneului, fiind filmat pe teren alături de Yamal sau încercând, fără succes, să joace golf. Atacantul de la Barcelona are în prezent 49,6 milioane de urmăritori pe Instagram, iar popularitatea sa ar putea crește și mai mult după finala de duminică, împotriva Argentinei lui Messi.

Fundașul din Noua Zeelandă, transformat în vedetă dintr-o glumă

Fundașul neozeelandez Tim Payne a avut parcursul cel mai neobișnuit spre popularitate. Influencerul argentinian Valentín Scarsini l-a numit, în luna mai, cel mai puțin cunoscut jucător de la Cupa Mondială, pornind o campanie prin care și-a încurajat urmăritorii să-l susțină. Urmăritorii lui Payne pe Instagram au crescut de la mai puțin de 5.000 la aproximativ 5,8 milioane. Jucătorul de 32 de ani s-a întâlnit ulterior chiar cu influencerul care i-a schimbat destinul online, în Florida, înaintea turneului - iar între timp, campania lui Scarsini i-a adus și lui creștere spectaculoasă: de la circa 4.000 de urmăritori pe 26 mai, la 5,6 milioane odată cu startul turneului.

Vechea gardă, încă puternică

Asta nu înseamnă că numele consacrate ale fotbalului - Cristiano Ronaldo, Lionel Messi sau Neymar - au stagnat: toți trei au continuat să înregistreze creșteri semnificative ale numărului de urmăritori pe parcursul turneului. Diferența notabilă e că, pentru prima dată la o Cupă Mondială de această amploare, jucători relativ necunoscuți publicului larg - un portar de 40 de ani dintr-o insulă cu doar jumătate de milion de locuitori sau un fundaș neozeelandez fără nicio postare virală în palmares - au reușit să concureze, la capitolul creștere online, chiar și cu cele mai mari staruri ale sportului.

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