Litoralul, lăsat pe întuneric, în vârf de sezon: Hoteluri fără lumină și fără bucătării funcționale, din cauza penelor de curent

În această perioadă se desfășoară mai multe evenimente pe litoral, printre cele mai mari fiind Nibiru și Neptun Arena Fest. Chiar în timpul festivalurilor, curentul electric s-a întrerupt, în a doua parte a zilei, ceea ce i-a determinat pe hotelieri să acuze furnizorii de electricitate, autoritățile și organizatorii de evenimente pentru dezastrul care s-a creat: zeci de anulări ale rezervărilor și sute de turiști nemulțumiți care jură că nu mai calcă pe litoralul românesc, pentru că unii dintre ei nu au putut folosi aerul condiționat sau chiar nu au avut acces la masă, acolo unde restaurantele se bazează pe electricitate. Cu toate acestea, la Costinești, unde se desfășoară festivalul Nibiru, nu au fost întreruperi de curent, iar autoritățile din Mangalia nu au sesizat Corpul de Control al Ministerului Energiei - singurul care ar putea face lumină în această privință. Sursele Jurnalul spun că această lipsă de reacție le confirmă vinovăția, pentru că nu festivalurile ar fi cauza penelor de curent.

Stațiunile din sudul litoralului au cel mai mult de suferit, în această perioadă, din cauze multiple. Cu un grad mediu de ocupare de 25% în plin sezon estival - ceea ce deja era un dezastru pentru principala zonă turistică a României - întreruperile de furnizare a energiei electrice au pus pe butuci zeci de unități de cazare, în timp ce la malul mării sunt în desfășurare evenimente care ar fi trebuit să umple litoralul.

Tocmai de aceea, hotelierii dau vina pe autorități, pe furnizorii de energie electrică și pe organizatorii de evenimente, spunând că nu s-au configurat bine rețelele de alimentare cu energie electrică pentru a face față unui număr mai mare de construcții și unui consum prea mare de electricitate din timpul festivalurilor. Sursele noastre spun că ar fi doar o coincidență oprirea curentului în timpul festivalurilor și de fapt ar fi o altă cauză a penelor repetate: șpaga dată de unii hotelieri pentru a nu plăti suplimentar puterea din rețea. Nefiind configurate corespunzător, pentru consumul lor real, hotelurile rămân zilnic pe întuneric și își pierd puținii turiști pe care-i mai au, anul acesta, dar nimeni nu face o anchetă pentru a determina adevăratele cauze, deși se confirmă faptul că la Costinești, unde ar fi trebuit să fie cele mai mari probleme, în timpul festivalului Nibiru, nu a fost nicio pană. Cele mai multe probleme sunt în stațiunile care aparțin de Primăria Mangalia, în sudul litoralului, unde hotelierii nu au respectat nici măcar prevederea care-i obligă să dețină generatoare electrice care să le poată acoperi consumul. Unii nu au deloc generatoare, iar alții au unele prea slabe, care nu îndeplinesc normele prevăzute de lege.

Mesajele disperate ale hotelierilor

De câteva zile, pe grupurile de comunicare ale hotelierilor de pe litoral sunt sute de mesaje disperate ale hotelierilor lăsați zilnic fără curent electric: „Suntem fără curent la Venus și Cap Aurora”; „Se anunță remedierea după ora 20.00”; „Ce facem cu turiștii, trei ore?”; „Deja este a treia zi cu întreruperi și este și weekend”; „Bătaie de joc. Rog să intervină și OMD și Primăria Mangalia, să ia măsuri”; „Când s-a luat curentul ieri am sunat să anunțăm și dna a zis că notează... 3 ore pentru unitățile de cazare e mult, vara”; „Am 5 reclamații la recepție, deja. Țineți cont, vă rog, că suntem multe hoteluri cu All Inclusive care avem bucătăriile pe curent, nu pe gaz, iar aceasta este una dintre cele mai mari probleme”; „Pe turiști nu îi interesează, trebuie să avem mesele gata la orele programate”.

S-au dat telefoane la autorități și la furnizorul de energie electrică, la Ministerul Economiei și la Ministerul Energiei. Sursele noastre spun că sâmbătă nu era niciun reprezentant al autorităților care măcar să fi știut că există această problemă, iar de măsuri nici nu putea fi vorba. Primăria Mangalia ar fi trebuit să depună o sesizare la Ministerul Energiei, în această situație, pentru a cere o anchetă a Corpului de Control, dar nu a făcut-o. De asemenea, sursele din sudul litoralului spun că rețeaua ar fi forțată la orele cu un consum foarte ridicat, din cauză că unele hoteluri nu ar avea conectarea făcută regulamentar.

Soluții de criză: oprirea aerului condiționat și a frigiderelor

„Stimați colegi, cu părere de rău vă informez că în trei runde de discuții cu reprezentați ai furnizorului de energie avem concluzii, în sensul că rețeaua s-a supradimensionat și intră în vârf de sarcină în intervalul orar 19.00-22.00, având ca efect avarii. Acum se lucrează la un tronson Venus-Cap Aurora. Furnizorul declară că e mobilizat și face tot ce poate. Recomandă și sugerează stabilizarea situației printr-un efort comun, în sensul optimizării consumului, în perioada vârfului de sarcină și cei ce pot sunt rugați să participe prin oprirea tuturor aparatelor de aer conditionat, pe cât posibil, în intervalul precizat. Oprirea aparaturii electrice din spălătoriile proprii; Oprirea pentru 3 ore a tuturor camerelor de frig și congelare - cu condiția ca imediat după repornire să acționați butonul de dezgheț/defrost; agregatul își va continua astfel funcționarea normală” - au fost anunțați hotelierii.

Unii întreabă ce se va întâmpla dacă ANPC ar veni în control, când sistemele de frig sunt oprite, sau dacă mâncarea se strică, din cauza opririi curentului electric, fie voluntar, fie din cauza penelor de curent repetate.

Și furnizorii de energie electrică sunt diferiți, în funcție de zona în care se află unitățile de cazare, dar situația este aceeași, indiferent de furnizor. Singurele hoteluri care nu au probleme sunt cele care s-au asigurat cu generatoare puternice, așa cum prevăd reglementările legale.

Corpul de Control al Ministerului Energiei nu a fost sesizat, dar poate face o anchetă relevantă, pentru a determina cauzele actualului dezastru din stațiunile din sudul litoralului.

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