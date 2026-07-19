Finala CM 2026: Un trofeu, două națiuni - Spania și Argentina scriu istorie

UPDATE 1: Spania și Argentina rămân blocate la egalitate albă, 0-0, în minutul 40 al finalei Cupei Mondiale de la MetLife Stadium, într-un prim mixt de tensiune și precauție tactică, în care nici Lamine Yamal, nici Lionel Messi nu au reușit încă să deschidă scorul. Deși ambele echipe au avut ocazii - Yamal fiind aproape de gol chiar din startul partidei -, apărările s-au impus până acum, lăsând finala să se decidă, cel mai probabil, în repriza secundă.

Știre inițială:

Finala Cupei Mondiale dintre Spania și Argentina, care se joacă chiar acum pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, a debutat cu un spectacol de amploare și cu prezența mai multor lideri mondiali, în timp ce Lamine Yamal și Lionel Messi se înfruntă pentru prima dată direct pe teren.

Lideri mondiali, prezenți la finală

Președintele american Donald Trump a ajuns la stadion pentru a urmări finala, însoțit de familia și consilierii apropiați, inclusiv prima-doamnă Melania Trump. Trump a fost văzut într-o lojă alături de președintele FIFA, Gianni Infantino. Nu este singurul lider mondial prezent: premierul canadian Mark Carney și președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, participă și ei la festivitățile de duminică - Mexic și Canada fiind co-gazde ale turneului, alături de Statele Unite. Prezența premierului Spaniei era, de asemenea, așteptată la meci.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Înaintea partidei, Trump a comentat pentru Fox News evoluția lui Messi din turneu, declarând că e greu să pariezi împotriva argentinianului de 39 de ani, pe care l-a numit „genial", lăudând în special o fază recentă în care starul argentinian a reușit să scape de un fundaș bine plasat și să finalizeze cu precizie.

Un ceremonial de deschidere cu staruri de la Hollywood

Ceremonia de închidere a turneului din 2026 a debutat cu mai multe momente artistice, printre care interpretarea imnului național american de către Jennifer Hudson și un discurs susținut de actorul Tom Cruise. Streamerul IShowSpeed a fost primul care a intrat pe teren, alături de toboșari și dansatori în ținute viu colorate.

Nicole Scherzinger, Robbie Williams și interpreta italiană Laura Pausini au susținut un moment comun pe scenă, iar rapperul și cântărețul Post Malone și-a interpretat piesa de succes „Wow". Peste 80.000 de fani, celebrități și demnitari străini au umplut stadionul pentru finala de duminică.

După momentele artistice, Tom Cruise a urcat pe scenă pentru a prezenta meciul, transmițând un mesaj despre puterea fotbalului de a uni oameni din toate colțurile lumii, dincolo de limbaj. Cântăreața Laura Pausini a declarat pentru BBC că a fost „foarte entuziasmată" și mândră să cânte alături de Robbie Williams, unul dintre artiștii ei preferați.

Pauza de la mijlocul meciului, un spectacol de tip Super Bowl

Lista de artiști continuă la pauza meciului, cu momente susținute de Madonna, Justin Bieber, Shakira și trupa BTS. Madonna, considerată cea mai bine vândută artistă din istoria muzicii, urmează să performeze la scurt timp după lansarea noului ei album, „Confessions II", care a debutat pe primul loc în topul Billboard 200, în iulie.

Justin Bieber a revenit și el în atenția publicului anul acesta, cu cel mai mare concert live din ultimii patru ani, susținut la festivalul Coachella, după ce își anulase turneul mondial „Justice" din motive de sănătate. Cântăreața columbiană Shakira și muzicianul nigerian Burna Boy se reunesc pe scenă, după colaborarea lor de la ceremonia de deschidere a turneului, desfășurată luna trecută la Ciudad de Mexico - piesa lor comună, „Dai Dai", a devenit un hit global și s-a auzit constant pe stadioanele turneului. Trupa K-pop BTS va performa, la rândul ei, după ce membrii și-au încheiat stagiul militar obligatoriu din Coreea de Sud și se află, în prezent, într-un turneu mondial de 85 de date.

Pauza de la mijlocul meciului va dura între 20 și 25 de minute, deși FIFA a precizat că spectacolul propriu-zis, de tip Super Bowl, va avea doar 11 minute. Programul artistic a fost coordonat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, iar evenimentul va strânge fonduri pentru FIFA Global Citizen Education Fund, o inițiativă care își propune să adune 100 de milioane de dolari pentru copiii din întreaga lume.

Yamal contra Messi, pentru prima dată față în față

Pe teren, tânărul Lamine Yamal a avut deja o ocazie mare de a deschide scorul, chiar în startul meciului, în timp ce se înfruntă pentru prima dată direct cu Lionel Messi - un moment simbolic al finalei, care aduce față în față generația care se retrage cu cea care abia își începe drumul spre marile trofee.

Articol în curs de actualizare, pe măsură ce evoluează meciul.