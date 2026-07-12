Cum a schimbat FIFA regulile și a dus Spania, Argentina, Franța și Anglia în semifinalele Cupei Mondiale 2026

Noua structură a turneului și o decizie strategică luată de FIFA au influențat decisiv parcursul competiției. Forul mondial a modificat sistemul de tragere la sorți astfel încât echipele din top 4 să fie plasate în zone diferite ale tabloului, evitând confruntările directe înainte de semifinale.

Cum a schimbat FIFA regulile jocului

Pentru ediția din 2026, Cupa Mondială a fost extinsă la 48 de echipe, ceea ce a adus un tur eliminatoriu suplimentar și un risc crescut ca echipele mari să se întâlnească devreme. În acest context, FIFA a intervenit și a creat două trasee separate către semifinale, potrivit unei analize BBC.

Astfel, Spania (locul 1 FIFA), Argentina (2), Franța (3) și Anglia (4) au fost distribuite în cadrane diferite ale tabloului. Condiția esențială a fost ca fiecare să își câștige grupa, ceea ce s-a și întâmplat.

Rezultatul? Niciuna dintre aceste echipe nu s-a putut întâlni înainte de semifinale. Mai mult, configurația a fost gândită astfel încât Spania și Argentina să poată juca doar într-o eventuală finală, în timp ce Anglia și Franța au fost poziționate pe părți opuse.

Semifinale de gală: dueluri de top mondial

Configurația stabilită de FIFA a dus la două semifinale spectaculoase:

Franța vs Spania

Anglia vs Argentina

Aceste meciuri reprezintă practic dueluri între cele mai valoroase naționale ale momentului, confirmând că turneul a fost „protejat” pentru a livra confruntări de maxim interes în fazele finale.

FIFA a justificat această decizie prin dorința de a asigura „echilibru competitiv” și de a crea „două trasee clare către semifinale”, un model inspirat inclusiv din tenis (Wimbledon) sau din noul format al Ligii Campionilor.

De ce nu s-a mai întâmplat până acum

Deși clasamentul FIFA există din 1994, acesta nu a influențat în mod direct structura competiției în trecut. Mai mult, istoria recentă arată că echipele din top 4 nici măcar nu au garantat performanța.

Exemple relevante includ:

Belgia în 2022

Germania în 2018

Spania în 2014

Italia în 2010

Franța în 2002

Toate aceste echipe, deși în top 4 mondial, nu au trecut de faza grupelor.

Chiar și în edițiile unde favoritele au avansat, nu s-a ajuns niciodată la un scenariu în care toate cele patru să atingă simultan semifinalele.

Impactul noului format cu 48 de echipe

Extinderea turneului a fost principalul motiv pentru schimbarea regulilor. Cu mai multe meciuri eliminatorii, probabilitatea ca echipele mari să se elimine reciproc în faze incipiente a crescut semnificativ.

Deja în această ediție au existat confruntări între câștigătoare de grupe încă din faza optimilor, ceea ce în trecut era imposibil. FIFA a dorit să evite scenariul în care două superputeri se elimină prematur, afectând atractivitatea comercială și audiența globală.

Prin urmare, modificarea nu a fost doar sportivă, ci și strategică, având în vedere impactul mediatic și economic al competiției.

O strategie transparentă, dar controversată

FIFA a fost deschisă în privința acestei decizii, explicând clar obiectivele sale. Totuși, apar întrebări legate de echitatea competiției și de cât de „natural” este acest parcurs pentru echipele de top.

Criticii susțin că turneul a fost, într-o anumită măsură, „ghidat” pentru a produce meciuri spectaculoase în finală. Susținătorii, însă, consideră că este o adaptare necesară într-un format extins.