Taxele pe afaceri vor fi reduse cu 20% pentru pub-urile, cluburile și sălile de concerte din Anglia

Prim-ministrul Marii Britanii a declarat că pachetul de 100 de milioane de lire sterline va fi finanțat integral, inclusiv prin revizuirea scutirilor pentru întreprinderile care nu aduc o contribuție pozitivă comunităților, cum ar fi magazinele de vape, potrivit The Guardian.

Alte anunțuri privind costul vieții făcute în această săptămână, precum plafonarea tarifelor de autobuz la 2 lire sterline și reducerea TVA-ului la facturile de electricitate, au stârnit întrebări cu privire la modul în care vor fi finanțate aceste costuri, noua administrație fiind presată să prezinte mai detaliat detaliile propunerilor sale.

Premierul Burnham a preluat funcția luni, promițând să ofere oamenilor „mai mult spațiu de respiro” în ceea ce privește costul vieții printr-o serie de intervenții politice, în încercarea sa de a demonstra unui public adesea sceptic că guvernul poate produce schimbarea.

Reducerea impozitelor pe afaceri va aduce beneficii pentru aproape 32.000 de pub-uri, cluburi și localuri cu muzică live, potrivit guvernului, economisind în cazul unui pub obișnuit aproximativ 1.100 de lire sterline în următorul an financiar. Sprijinul va fi direcționat astfel încât cele mai mari localuri cu muzică live să nu fie incluse.

Se așteaptă ca grupurile din industria ospitalității să primească cu bucurie planul, despre care au susținut că va crea o certitudine mult necesară pentru afacerile care doresc să investească, să creeze și să creeze locuri de muncă, într-o perioadă de presiuni financiare tot mai mari.

Aceasta se adaugă scutirii de 15% a cotei de impozitare pentru pub-uri și localuri cu muzică live.

„Prea mult timp, guvernele au stat deoparte în timp ce localurile prețuite au dispărut de pe străzile principale locale. Așa că astăzi schimb acest lucru”, a declarat prim-ministrul. „Acest guvern va sprijini afacerile pe care oamenii vor să le vadă în comunitățile lor. Am spus că voi proteja pub-urile și străzile principale locale – inima comunităților noastre – și asta vom face.”

Miniștrii intenționează, de asemenea, să ia măsuri drastice împotriva întreprinderilor care vând prin intermediul piețelor online, dar nu își respectă obligațiile fiscale, ceea ce le avantajează nedrept față de cele care o fac, și desfășoară consultări cu privire la măsurile menite să responsabilizeze mai mult aceste piețe în acest sens.

(sursa: Mediafax)