x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal international Dennis Man a fost votat „tricolorul lunii octombrie”

Dennis Man a fost votat „tricolorul lunii octombrie”

de Redacția Jurnalul    |    09 Noi 2025   •   23:20
Dennis Man a fost votat „tricolorul lunii octombrie”
Sursa foto: Hepta/Dennis Man

Dennis Man a fost desemnat „tricolorul lunii octombrie”, în urma voturilor exprimate de suporteri în aplicația Tricolorii, a anunțat Federația Română de Fotbal. Fotbalistul lui PSV Eindhoven a obținut 65,7% dintre voturile exprimate și 10 puncte în clasamentul „Tricolorul anului”.

Man a avut evoluții notabile atât la echipa națională, cât și la club. El a contribuit decisiv la victoria României cu Austria, scor 1-0, iar pentru PSV a înscris patru goluri și a oferit două pase decisive în luna octombrie, inclusiv două reușite în Liga Campionilor, în victoria cu 6-2 împotriva lui Napoli.

Ianis Hagi a ocupat locul al doilea, cu 17,5% din voturi (6 puncte), iar Andrei Rațiu a încheiat pe locul al treilea, cu 7,7% (3 puncte). Au mai primit voturi portarul Ionuț Radu (5,6%) și Vlad Dragomir (3,5%).

Câștigătorii din 2025 ai trofeului „Tricolorul lunii” sunt: Ianis Hagi (ianuarie), Ștefan Târnovanu (februarie), Andrei Rațiu (martie și mai), Nicolae Stanciu (aprilie), Dennis Man (iunie și octombrie), Ștefan Baiaram (august) și Denis Drăguș (septembrie).

În iulie, trofeul a fost oferit lui David Popovici, în semn de apreciere pentru performanțele de la Campionatele Mondiale de înot.

Suporterii pot vota lunar în aplicația Tricolorii, disponibilă în App Store și Google Play, unde pot acumula puncte în „Peluza Tricoloră” și pot câștiga premii precum o deplasare cu echipa națională în 2026, echipamente oficiale și bilete la meciurile României.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: dennis man tricolorul lunii octombrie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri