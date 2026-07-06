Donald Trump, în centrul unui scandal fără precedent la Cupa Mondială 2026. Un telefon către șeful FIFA a schimbat regulamentul și a provocat o revoltă internațională

Donald Trump, în mijlocul celui mai mare scandal politic de la Cupa Mondială 2026

Ceea ce părea a fi o ediție a Cupei Mondiale concentrată exclusiv pe spectacolul din teren s-a transformat, peste noapte, într-o controversă cu implicații politice și sportive uriașe. În centrul atenției se află președintele Statelor Unite, Donald Trump, acuzat că ar fi intervenit personal pe lângă președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a obține anularea suspendării atacantului american Folarin Balogun.

Hotărârea FIFA a provocat un val de reacții în întreaga lume și a ridicat semne serioase de întrebare privind independența forului mondial, mai ales în contextul relației apropiate dintre Donald Trump și Gianni Infantino.

Cum a început scandalul

Totul a pornit după victoria Statelor Unite împotriva Bosniei și Herțegovinei. În acel meci, Folarin Balogun a fost eliminat după intervenția VAR, în urma unei intrări considerate periculoase asupra fundașului Tarik Muharemovic.

Conform regulamentului FIFA, un cartonaș roșu atrage automat suspendarea pentru următorul meci, fără posibilitatea unui apel din partea echipei.

Inițial, chiar FIFA a transmis că atacantul american nu va putea evolua în partida din optimile de finală împotriva Belgiei.

Însă situația avea să se schimbe radical.

Telefonul care a schimbat totul

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Donald Trump l-ar fi contactat direct pe Gianni Infantino și i-ar fi solicitat revizuirea sancțiunii primite de golgheterul reprezentativei SUA.

La scurt timp după acel apel, Comisia de Disciplină FIFA a anunțat suspendarea executării sancțiunii, invocând articolul 27 din Codul Disciplinar.

Practic, cartonașul roșu rămâne în evidențe, însă suspendarea este amânată pe o perioadă de probă de un an, ceea ce îi permite lui Balogun să joace împotriva Belgiei.

Donald Trump nu și-a ascuns satisfacția.

"Mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce era corect și a reparat o mare nedreptate!"

Mesajul publicat pe Truth Social a alimentat imediat speculațiile că liderul american și-ar fi revendicat meritul pentru schimbarea deciziei.

Belgia reacționează extrem de dur

Federația Belgiană de Fotbal a calificat hotărârea drept una șocantă și a anunțat că analizează toate căile legale pentru a apăra principiile fair-play-ului.

Mai mulți oficiali belgieni au condamnat public intervenția.

"Adevărata forță înseamnă să câștigi cu fair-play și respectând toate regulile. Asta va face Belgia mâine."

Declarația ministrului Sportului din comunitatea francofonă a Belgiei a devenit virală pe rețelele sociale și a fost distribuită de mii de utilizatori.

CNN: Imaginea FIFA este grav afectată

Potrivit unei ample analize CNN, nici măcar nu contează dacă Donald Trump a influențat efectiv decizia.

Simplul fapt că opinia publică poate crede că un lider politic are puterea de a modifica sancțiuni disciplinare într-o competiție precum Cupa Mondială afectează credibilitatea întregului turneu.

Jurnaliștii americani subliniază că este pentru prima dată când un președinte al unei mari puteri este asociat atât de direct cu o decizie disciplinară luată înaintea unui meci eliminatoriu de la Campionatul Mondial.

Relația dintre Trump și Infantino, din nou în atenție

Gianni Infantino nu este străin de controverse.

În ultimii ani, președintele FIFA a fost criticat pentru apropierea de mai mulți lideri politici, iar relația sa cu Donald Trump este cunoscută de mult timp.

Cei doi au apărut împreună la numeroase evenimente oficiale, iar Infantino i-a acordat chiar și primul Premiu FIFA pentru Pace.

Acum, această apropiere este invocată de criticii FIFA drept unul dintre motivele pentru care suspiciunile privind ingerința politică au devenit atât de puternice.

Sepp Blatter: "Fotbalul nu trebuie să devină un teren de joacă pentru puterea politică"

Printre cei mai vocali critici se numără fostul președinte FIFA, Sepp Blatter.

Acesta a reacționat imediat după anunțul privind suspendarea sancțiunii.

"Cartonaşele roşii nu se anulează în urma unor apeluri telefonice politice. Ele sunt anulate pe baza regulamentelor, a probelor şi a deciziilor unor organisme independente."

Fostul lider al FIFA a continuat într-un mesaj extrem de dur.

"Dacă un preşedinte al SUA intervine pe lângă preşedintele FIFA, iar un jucător primeşte brusc drept de joc înaintea unui meci eliminatoriu de la Cupa Mondială, întrebarea devine inevitabilă: «Quo vadis, FIFA?»"

Iar concluzia sa a fost fără echivoc:

"Fotbalul nu trebuie să devină niciodată un teren de joacă pentru puterea politică."

Rudi Garcia și Thibaut Courtois vorbesc despre un precedent periculos

Selecționerul Belgiei, Rudi Garcia, a ironizat situația înaintea duelului cu Statele Unite.

"Nu ştiam că 5 iulie corespunde cu 1 aprilie la FIFA."

Portarul Thibaut Courtois a mers și mai departe.

"Acest lucru creează un precedent periculos şi bizar. Dar, în cele din urmă, nu putem face nimic."

FIFA își justifică decizia

Forul mondial susține că decizia respectă prevederile articolului 27 din Codul Disciplinar.

Conform regulamentului, executarea unei sancțiuni poate fi suspendată total sau parțial pe durata unei perioade de probă.

Dacă Balogun va comite o abatere similară în următorul an, suspendarea actuală va reintra automat în vigoare, pe lângă eventualele sancțiuni noi.

Cu toate acestea, lipsa unor explicații detaliate și momentul ales pentru modificarea sancțiunii au alimentat suspiciunile că s-a făcut o excepție pentru vedeta echipei Statelor Unite.

Un precedent care poate schimba fotbalul mondial

Dincolo de disputa dintre SUA și Belgia, scandalul ridică o întrebare esențială pentru viitorul fotbalului mondial.

Dacă impresia că liderii politici pot influența deciziile FIFA se va consolida, încrederea în independența competițiilor internaționale ar putea fi afectată pe termen lung.

Indiferent de rezultatul partidei dintre Statele Unite și Belgia, cazul Folarin Balogun a devenit deja unul dintre cele mai controversate episoade din istoria Cupei Mondiale și un test major pentru credibilitatea FIFA într-o perioadă în care presiunea publică asupra forului mondial este mai mare ca niciodată.

Agerpres și Mediafax