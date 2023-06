Reușim în Elveția ce n-am făcut în Kosovo?

Meciul din Kosovo ne-a arătat că naționala pregătită de Edi Iordănescu nu este deloc pe o pantă ascendentă. Echipa a evoluat extrem de modest la Priștina și doar lipsa de inspirație a kosovarilor în fața porții, VAR-ul și portarul Horațiu Moldovan au făcut să nu plecăm înfrânți. Nimic din ce anunța selecționerul înaintea meciului nu s-a confirmat. S-a dat vina pe starea terenului, greu, e adevărat, dar kosovarii s-au descurcat mult mai bine pe același teren. Noi am tras pe poartă prima oară abia în minutul 75. „Am fost nevoit să fac modificări în ultimul moment văzând că starea gazonului nu se îmbunătățește. Asta a dereglat puțin relațiile de joc, pentru că noi pregătisem altceva”, spunea Iordănescu jr după meci. Și atunci unde mai este omogenitatea lotului cu care se lăuda? Ce acoperire mai are lauda cum că „oricine poate înlocui pe oricine, pentru că toți cunosc foarte bine jocul pe care urmează să-l facem. Abordarea va fi aceeași indiferent dacă intră unul sau altul”? Nu s-a observat asta.

Speranța noastră este legată tot de portar

Ca mai mereu în ultimii ani, cel mai bun jucător a fost portarul. În Kosovo a fost rândul lui Horațiu Moldovan. Probabil la fel de bine ar fi apărat și Târnovanu, și Aioani. Binișor s-au comportat fundașii centrali Burcă și Drăgușin. Găurile s-au văzut însă în fața lor. Linia de mijloc a fost dezolantă. Căpitanul Stanciu părea că nu s-a acomodat cu fusul orar, fiind la un moment dat ridiculizat de Rashica, faza semănând cu momentul în care Messi l-a umilit pe Boateng în meciul Barcelona-Bayern Munchen din Champions League. Colegul lui din linia de mijloc, Băluță, are meritul că a fost primul care, de capul lui, a șutat la poartă. În defensivă, însă, mai mult și-a încurcat colegii din apărare. Spaima este ca diseară, în Elveția, ar putea fi la fel de naiv în joc, în condițiile în care elvețienii au totuși un alt nivel.

Vine Israelul din spate

Până la meciul de la Pristina, România era favorită la locul 2. Aveam 6 puncte, iar în cazul unei victorii în Kosovo, cu 9 puncte puteam sta liniștiți chiar și cu o înfrângere în Elveția. Acum situația este alta. În ceafă ne suflă Israelul, care azi joacă cu Andorra și ne egalează la puncte. Ca să ne păstrăm șansa ar trebui să învingem azi la Lucerna. Ar fi un lucru grozav pentru că puține echipe din grupa noastră vor putea smulge puncte cu elvețienii, după care, dacă vom reuși să învingem măcar o dată Israelul, putem visa la locul 2. Însă naționala noastră a fost dominată de „albanezii” din Kosovo și urmează „albanezii” din Elveția.

Patru schimbări

Edi Iordănescu a spus că starea terenului de la Pristina l-a determinat să facă două schimbări de ultim moment. Hagi, Alibec, cu care ar fi dorit să înceapă, au fost înlocuiți cu Man și Pușcaș. Niciunul din ei nu au făcut un joc bun. De asemenea, a mizat pe Florinel Coman în banda stângă sperând că forma lui din campionat va continua și la națională. N-a funcționat nici varianta asta. Parcă mai bine a mers Mihăilă după intrarea pe teren, însă prea târziu. Coechipierii cu care trebuia să colaboreze pe faza de atac erau deja concentrați să tragă la meci egal.

Din câte se pare, Edi Iordănescu va folosi altă linie de atacanți, cu Mihăilă (sau Tănase) în banda stângă, cu Ianis Hagi în dreapta și cu Alibec vârf împins. La mijloc este posibil să-l vedem pe Cicâldău alături de Marius Marin și Stanciu. În apărare Iordănescu nu prea are variante în afara liniei de fund pe care a folosit-o în Kosovo după accidentarea lui Camora. Înlocuitorul lui, Sorescu, este singura alternativă pe care o are la dispoziție selecționerul în stânga apărării. În ceea ce-l privește pe portar, acesta va fi tot rapidistul Moldovan. A confirmat forma bună în Kosovo. În plus, nu este cazul să faci experimente într-un meci atât de greu cu Elveția.

Poate cu Ianis...

Până acum am tot sperat ca fie Florinel Coman, fie Man, fie Stanciu, fie Mihăilă să fie jucătorii decisivi, care să încline balanța. Niciunul cu a confirmat până acum. A venit momentul ca Ianis Hagi să fie motorul echipei. A arătat în Kosovo o bună poftă de joc în puținele minute pe care le-a avut la dispoziție. Diseară va fi mult mai dificil, însă Ianis are ocazia să confirme așteptările. Dacă nu arăți valoare contra echipelor mari, atunci cu cine? Nu uităm meciul bun și golul cu Germania.

Riscăm să jucăm din nou fără spectatori în tribune

România poate fi pedepsită din nou de UEFA din cauza suporterilor. Ultrașii naționalei care au făcut deplasarea la Priștina au generat o serie de incidente în tribună. În afară de fumigenele pe care le-au folosit, aceștia au scandat și lozinci politice prosârbe și antikosovare. Una dintre acestea, „Kosovo nu există, Kosovo este inima Serbiei” i-a determinat pe jandarmi să-i evacueze din stadion. Din păcate, lucrurile nu vor rămâne așa, suporterii noștri fiind și recidiviști, e foarte posibil ca UEFA să ne sancționeze din nou fie cu o amendă, fie să jucăm 1-2 meciuri pe teren propriu cu porțile închise, pe 9 septembrie cu Israel și pe 12 septembrie cu Kosovo.