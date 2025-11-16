Înfrângere amară cu Bosnia. De ce au pierdut tricolorii meciul

Tricolorii au făcut două reprize diferite, au jucat bine în prima şi au deschis scorul prin Daniel Bîrligea (17), dar catastrofal în a doua, primind trei goluri, dintre care două în inferioritate numerică.



Meciul s-a desfăşurat într-o atmosferă ostilă, în care suporterii echipei gazdă au fluierat imnul României şi au scandat în mai multe rânduri ''ţiganii, ţiganii'' la adresa românilor, în timp ce jucătorii bosniaci au comis numeroase durităţi, unele fiind tratate cu indulgenţă de arbitru.



România a început bine meciul, cu un presing avansat, iar în min. 14, Man l-a lansat bine pe Mihăilă, care a rămas singur cu portarul, dar Vasilj a deviat în corner. Trei minute mai târziu (17), Mihăilă a făcut o cursă pe partea stângă, a centrat perfect în careu, iar Bîrligea a trimis mingea peste portar cu o scăriţă.



Gazdele au avut prima oportunitate prin Bazdar (20), care a trimis cu capul peste poartă de la 7 metri.



Man a şutat bine de la 20 de metri (31), dar Vasilj a respins.



În min. 35, la o degajare greşită a lui Ghiţă, Memic a şutat periculos, dar mingea a trecut puţin pe lângă poartă.



Man a irosit două ocazii mari de desprindere (40, 43), iar finalul primei reprize a aparţinut bosniacilor. Tahirovic a şuat de la 22 de metri, dar Ionuţ Radu a reţinut, după care acelaşi Tahirovic (45+2) a tras din lovitură liberă de la 23 de metri, iar mingea a izbit transversala.



Selecţionerul Barbarez a mutat la pauză şi schimbările au dat roade imediat, Dzeko (49) marcând din faţa porţii, după ce a câştigat duelul aerian cu Racoviţan (1-1).



Gazdele au pus presiune pe careul nostru, dar fără a crea pericol iminent. În min. 62, Mihăilă a reluat la colţul scurt, însă a fost blocat de Katic.



România a primit o nouă lovitură în min. 67, când Drăguş, intrat două minute mai devreme, a fost eliminat după o intrare cu piciorul sus la Katic.



Careul României a fost asediat de bosniaci, care au trecut în avantaj prin golul superb marcat de Bajraktarevic (79), colegul lui Man la PSV Eindhoven, cu un şut la vinclu de la 22 de metri.



Tabakovic a închis tabela (90+4), după ce trimisese în transversală, la centrarea lui Alajbegovic.



România a încheiat meciul în atac, Vasilj respingând şutul lui Răzvan Marin (90+6), din lovitură liberă de la 25 de metri, însă meciul era tranşat.

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat că principala cauză a înfrângerii a fost legată de jocul slab din a doua repriză şi de lipsa de concentrare din prima repriză.



"Un meci pe care l-am pierdut în repriza a doua şi din cauza lipsei de concentrare în prima repriză, când puteam să marcăm patru goluri fără nicio problemă. În a doua repriză au început ei foarte agresiv, foarte tare, apoi le-am lăsat absolut totul. În a doua repriză nu am mai avut controlul pe care l-am făcut în prima repriză. Şi noi am arătat o copilărie în interpretarea unor momente de joc, şi la primul lor gol, trebuia să scoatem mingea afară", a declarat Mircea Lucescu la Prima TV.





Tehnicianul a criticat vehement arbitrajul, considerând nedreaptă eliminarea lui Denis Drăguş din minutul 67.



"Marius Marin acum îl coase, cu urechea sfârtecată, iar la eliminarea noastră Drăguş era cu faţa. Nu a fost lovit adversarul, a venit din spate peste piciorul lui, a simulat, iar arbitrul nici nu s-a mai gândit, imediat a dat cartonaşul roşu. Nu se poate juca în condiţiile astea. Şi din momentul acela noi am cedat în toate duelurile. Şi în duelurile pe care noi le-am câştigat tot ei au câştigat cu arbitrajul pe care l-am avut. Drăguş trebuia să lupte cu corpul nu să ridice piciorul sus, dar nu l-a atins, nu a fost o lovitură. Era la minge, adversarul a simulat şi arbitrul a dat roşu", a completat Lucescu.



Referitor la scandările rasiste ale suporterilor bosniaci, Lucescu a spus că au fost "o ruşine", aşa cum a fost şi stadionul Bilino Polje din Zenica: "O ruşine. În ce hal de stadion am jucat... Jucătorii nu aveau unde să se încălzească. Dacă noi suntem aşa cum au strigat ei, cum sunt ei la câte s-au întâmplat aici? Nu este posibil ca la nivelul ăsta de competiţie să joci pe un astfel de stadion şi în condiţiile astea. Absolut".



Întrebat dacă rămâne să conducă echipa naţională de fotbal a României la barajul pentru calificarea la CM, Lucescu a spus: "Nu mă întrebaţi că nu vă răspund".

Ianis Hagi: Acolo s-a rupt jocul, ne-am dorit, dar atât s-a putut

Căpitanul echipei naţionale de fotbal a României, Ianis Hagi, a afirmat, sâmbătă seara, după înfrângerea în faţa selecţionatei Bosniei-Herţegovina cu scorul de 1-3, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, că "tricolorii" ar fi trebuit să tranşeze victoria din prima repriză, pe care au dominat-o.



"Au fost două reprize total diferite. În prima repriză ne-a ieşit totul, fix ceea ce am lucrat la antrenament, aşa am şi marcat golul. În primul rând, trebuia câştigat meciul în prima repriză. Suntem conştienţi de asta, aşa a fost şi meciul de acasă. Apoi, în repriza a doua, am început mai bine, dar meciul a devenit echilibrat şi s-a rupt clar la acel roşu. I-am transmis arbitrului că la acest nivel şi cu această miză, nu ai cum o fază să nu dai nimic şi la cealaltă fază să dai roşu. Toate fazele trebuie tratate la fel şi de o parte şi de cealaltă. Acolo s-a rupt jocul, ne-am dorit, dar atât s-a putut. Dar repet, noi trebuia să câştigăm meciul în prima repriză", a declarat Hagi la Prima TV.



El s-a arătat încrezător că România va ajunge la Cupa Mondială în urma barajului de anul viitor.



"Ne pare rău, gândul nostru este să câştigăm meciul cu San Marino peste trei zile şi apoi clar barajul. E un meci de echipa naţională, jucăm acasă şi apoi cu toate forţele înainte spre martie. Nu avem ce face decât să mergem înainte, cu toate forţele, spre barajul din martie. La Mondiale este mult mai greu să ajungi decât la Europene, însă vom lupta şi în martie, vom da totul pe teren pentru a ajunge la Mondiale. Sunt şanse mari, câştigăm două meciuri şi ajungem la Mondial", a mai spus Ianis Hagi.



Internaţionalul Daniel Bîrligea a declarat că el şi colegii săi s-au relaxat după pauză şi nu au mai luptat aşa cum au făcut-o în prima repriză.



"Am făcut o primă repriză excepţională, am jucat foarte bine. După pauză însă nu am intrat cu atitudinea corectă. Acolo au fost mici detalii care au făcut să se schimbe meciul. Fotbalul e mereu imprevizibil, de fiecare dată, dacă, să zicem, te culci un pic pe spate, adversarul încearcă să îţi fure mâncarea din farfurie şi cred că asta au făcut ei azi. Noi ne-am relaxat un pic, am văzut că suntem patronii primei reprize, dar după nu am mai fost. Nu am mai luptat cum trebuia", a afirmat Bîrligea la postul DigiSport.



Atacantul este pregătit să lupte la baraj pentru a se califica la Cupa Mondială. "Cred că o să fie un baraj foarte dur. O să încercăm să ajungem cât mai pregătiţi acolo şi să ajungem la Mondial prin această variantă. Mie nu îmi e frică de nimeni. Vreau să joc cu mândrie, nu dau înapoi indiferent de adversar. Trebuie să avem o atitudine corectă la baraj şi să luptăm", a precizat el.

România, care va juca marţi cu San Marino la Ploieşti, în ultimul meci din grupă, va încheia pe locul treilea, în timp ce Austria şi Bosnia-Herţegovina se vor bate într-un meci cu calificarea pe masă.



România va participa în martie la barajele pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, graţie câştigării grupei din Liga Naţiunilor.



Bosnia-Herţegovina - România 3-1 (0-1)

Au marcat: Edin Dzeko (49), Esmir Bajraktarevic (79), Haris Tabakovic (90+4), respectiv Daniel Bîrligea (17).

Zenica, Stadion Bilino Polje

Preliminariile Cupei Mondiale 2026 - Grupa H



Au evoluat echipele:

Bosnia-Herţegovina: 1. Nikola Vasilj - 23. Arjan Malic (21. Kerim Alajbegovic, 46), 18. Nikola Katic, 17. Dzenis Burnic (13. Ivan Basic, 70), 4. Tarik Muharemovic - 9. Samed Bazdar (10. Haris Tabakovic, 46), 6. Benjamin Tahirovic (16. Amir Hadziahmetovic, 83), 15. Amar Memic - 20. Esmir Bajraktarevic, 11. Edin Dzeko (căpitan; 8. Armin Gigovic, 90), 7. Amar Dedic. Selecţioner: Sergej Barbarez.

Rezerve neutilizate: 12. Osman Hadzikic, 22. Martin Zlomislic - 3. Dennis Hadzikadunic, 5. Sead Kolasinac, 19. Dario Saric.

România: 1. Ionuţ Radu - 2. Andrei Raţiu, 3. Bogdan Racoviţan, 5. Virgil Ghiţă, 8. Alexandru Chipciu - 10. Ianis Hagi (căpitan; 18. Răzvan Marin, 75), 6. Marius Marin, 22. Vlad Dragomir (17. David Miculescu, 75) - 20. Dennis Man (19. Florin Tănase, 90+3), 9. Daniel Bîrligea (7. Denis Drăguş, 65), 13. Valentin Mihăilă. Selecţioner: Mircea Lucescu.

Rezerve neutilizate: 12. Ştefan Târnovanu, 16. Marian Aioani - 4. Adrian Rus, 11. Nicuşor Bancu, 14. Vladimir Screciu, 15. Lisav Naif Eissat, 21. Claudiu Petrila, 23. Deian Sorescu.



Arbitru: Michael Oliver; arbitri asistenţi: Stuart Burt, James Mainwaring; al patrulea oficial: Chris Kavanagh (toţi din Anglia)

Arbitru video: Michael Salisbury; arbitru asistent video: Peter Bankes (ambii din Anglia)

Observator UEFA pentru arbitri: Drago Kos (Slovenia); Delegat UEFA: Lukasz Sojski (Polonia)

Cartonaşe galbene: Katic (6), Dedic (36), Muharemovic (44), Racoviţan (45+2), Burnic (64), Dzeko (75), Man (90+2).

Cartonaş roşu: Drăguş (67).

