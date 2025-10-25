Lionel Messi, dublă și pasă decisivă în victoria Inter Miami, după ce a primit „Golden Boot” în MLS

Succesul aduce echipei din Florida un avantaj important înaintea deplasării la Nashville, pe 1 noiembrie, unde ar putea obține calificarea în faza următoare a competiției. Celălalt gol al lui Inter Miami a fost marcat de Tadeo Allende, într-o primă parte de joc dominată de formația pregătită de Javier Mascherano.

„În acest moment al sezonului, toți jucătorii sunt importanți. Pentru a ajunge la cel mai înalt nivel, avem nevoie de fiecare dintre ei. Este o victorie de echipă”, a declarat Mascherano la finalul partidei.

Înaintea fluierului de start, comisarul MLS, Don Garber, i-a înmânat lui Messi trofeul pentru golgheterul sezonului 2025, după ce starul argentinian a înscris 29 de goluri în 28 de meciuri. Este primul titlu de „Golden Boot” obținut de Messi de la sosirea sa la Inter Miami, în 2023.

„Leo a schimbat traiectoria ligii. Nu cred că ne-am fi putut imagina impactul pe care îl va avea asupra acestui club, asupra orașului și asupra MLS”, a spus Garber.

Ceremonia a venit la doar o zi după ce clubul din Florida a anunțat prelungirea contractului lui Messi până în 2028, ceea ce înseamnă că legendarul fotbalist ar putea evolua la Miami până la începutul vârstei de 40 de ani.

Messi, considerat marele favorit pentru al doilea titlu consecutiv de MVP al ligii, a terminat și în fruntea clasamentului pasatorilor, cu 19 asisturi. De la sosirea sa în MLS, Inter Miami a câștigat Leagues Cup (2023), Supporters’ Shield (2024) și a stabilit recordul de puncte într-un sezon.

Prezența lui Messi a transformat clubul într-o forță economică și sportivă: valoarea Inter Miami s-a dublat, ajungând la aproximativ 1,2 miliarde de dolari, iar tricourile cu numărul 10 sunt cele mai vândute din campionat, potrivit ESPN.

„Este unic în felul lui. Modul în care gândește jocul, dorința și intensitatea pe care le are îl fac cel mai mare din toate timpurile”, a concluzionat Don Garber.

