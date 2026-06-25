Lionel Messi, mesaj emoționant după ce a împlinit 39 de ani

„Mulțumesc țării mele și întregii lumi pentru toate mesajele. În fiecare an se întrec pe ei înșiși și mă emoționează și mai mult. Mulțumesc familiei și prietenilor mei, care sunt mereu alături de mine. Și mulțumesc colegilor pentru acest cadou atât de special”, a scris Messi joi, pe contul său de Instagram.

Mesajul a fost însoțit de un videoclip în care jucătorii selecționatei pregătite de Lionel Scaloni îi oferă un omagiu special. Fiecare dintre coechipierii săi a purtat un tricou personalizat, cu o fotografie alături de Messi și un mesaj dedicat căpitanului.

„Ție, cel care ne-ai schimbat viața, care ne-ai oferit momente de neuitat și ne-ai făcut să credem că visele sunt posibile... Cel mai frumos lucru nu a fost să te vedem, ci să trăim alături de tine aceste momente. La mulți ani, căpitane! Te iubim și îți dorim să fii foarte fericit!”, a fost mesajul transmis de jucătorii Argentinei.

Messi a dezvăluit, de asemenea, că și-a început ziua de naștere „cu o surpriză frumoasă”, publicând o fotografie în care apare alături de mai mulți colegi, printre care Rodrigo De Paul și Nicolas Otamendi, în jurul unui tort aniversar.

Naționala Argentinei a efectuat joi ultimul antrenament deschis presei la baza Sporting KC Training Centre din Kansas City, înaintea deplasării la Dallas, unde va înfrunta Iordania, pe 27 iunie, în ultimul meci din Grupa J a Cupei Mondiale.

La ediția din 2026 a Cupei Mondiale, Messi a devenit golgheterul all-time al competiției, cu 18 reușite. În plus, a devenit al treilea jucător care marchează în 6 meciuri consecutive de la Cupa Mondială.

Messi este, în prezent, golgheterul actualei ediții a Cupei Mondiale, cu 5 goluri înscrise, în două partide.

Campioana mondială și-a asigurat deja primul loc în grupă, după două victorii în primele două partide ale turneului.

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(sursa: Mediafax)